Виділили найцікавіше в стартовому турі головного клубного турніру.

Перший раунд основного етапу Ліги чемпіонів залишився позаду. Він видався дуже результативним — команди забили 67 голів у 18 матчах, тобто в середньому понад три м'ячі за гру. Лише в грі Олімпіакос — Пафос не були забитих голів, а відзначитись не змогли ще п'ять команд — Наполі, Аякс, Вільярреал, Аталанта й Атлетік.

Football.ua підбив підсумки першого туру та виділив головні сенсації, героїв та невдах.

Матч туру

Ліверпуль вже у своєму стилі дотиснув Атлетіко, Карабах здобув неймовірну перемогу над Бенфікою, але навіть ці події затьмарила дуель Ювентуса та Боруссії Д. Дортмундці вели в рахунку більшу частину матчі, й коли Бенсебаїні реалізував пенальті на 86 хвилині, збільшивши перевагу своєї команди до двох м'ячів, здавалось, що це кінець. Але туринці не здались та врятували гру завдяки неймовірному перформансу Душана Влаховича.

Найкращий гравець туру

Власне про Душана Влаховича ми вже згадали. Серб вийшов на поле на 58 хвилині, забив два м'ячі та віддав результативну передачу. А головне — він збадьорив команду та надав їй імпульс. Джонатан Девід, якого туринці підписали вільним агентом цього літа, не вразив. Цілком можливо, що вже в наступній грі ми побачимо Влаховича у старті.

Головний невдаха туру

Девінсон Санчез з Галатасараю двічі опинився не в тому місці та не в той час. Коли Айнтрахт Ф зрівнював рахунок, м'яч залетів у ворота від колумбійського захисника. А вже у другому таймі це повторилось. І хоч тільки перший м'яч зарахували як автогол, треба визнати, що це був один з найгірших днів у кар'єрі гравця. Додайте ще до цього п'ять м'ячів, які отримала його команда.

Сенсація туру

Звичайно, це Карабах. Навіть найвідданіші фанати "вершників" не вірили, що команда зможе зачепитись за очки після того, як рахунок став 0:2. Але команда Гурбана Гурбанова якимось дивом переломила хід матчу. Керівництво лісабонців розуміло масштаби провалу та одразу звільнило Бруну Лаже. Тепер Георгія Судакова та Анатолія Трубіна буде тренувати Жозе Моурінью.

Гол туру

Команди забили дуже багато яскравих голів. Можна виділити Хвічу Кварацхелію, Нуну Мендеша, Кенана Їлдиза, Джана Узуна, Трінкана та Коула Палмера, але перемогу в цій рубриці ми віддамо другому голу Маркуса Рашфорда в матчі проти Ньюкасла. Тим більше невідомо, коли він заб'є знов.

Українець туру

Переможний гол у матчі Бенфіка — Карабах забив українець. Але це був не Судаков й навіть не Трубін. Олексій Кащук, чемпіон світу Ю-20, вийшов на заміну, отримав м'яч в чужому штрафному й з розвороту пробив в кут, створивши історію.

Фейл туру

Дивно бачити, як шестикратний переможець Ліги чемпіонів отримує безглузду червону картку та залишає команду в меншості в непростому матчі за рахунку 1:1. Чи не так? Дані Карвахаль на це спромігся. Іспанець — дуже досвідчений та поважний гравець, але повівся на провокацію Херонімо Руллі. На щастя, мадридці перемогли й критика Карвахаля не буде такою сильною.

Дует туру

Інтер переважав Аякс в першому таймі, але забити довго не вдавалось — долю поєдинку вирішили стандарти. Хакан Чалханогу двічі навісив з кутового, а Маркус Тюрам двічі головою відправив м'яч у ворота. Все дуже просто.

