Флорентіно Перес протистоїть усьому футбольному світу.

Церемонія вручення Золотого м’яча — одна з найяскравіших і найважливіших подій футбольного календаря. Саме тут перед мільйонами глядачів відзначають найкращих гравців та тренерів Європи. Для більшості футболістів перемога в цій номінації — вершина кар’єри. Тому важко зрозуміти, чому Реал Мадрид фактично відмовився від участі в події. Ініціатором цього рішення вважають впливового президента клубу Флорентіно Переса.

Минулого року ситуація сколихнула футбольний світ: іспанський клуб за кілька годин до старту церемонії скасував поїздку, хоча вже було готово вирушати понад пів сотні співробітників. Причина — жоден із семи мадридських номінантів (серед них Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем, які посіли друге і третє місця) не здобув головну нагороду, що дісталася Родрі з Манчестер Сіті.

Через це Карло Анчелотті так і не зміг отримати трофей Йогана Кройфа як найкращий тренер 2024 року, а також ніхто з клубу не вийшов на сцену за нагородою "Клуб року". Лише минулого тижня Анчелотті, який у травні поступився місцем Хабі Алонсо, нарешті отримав свою статуетку. Утім, сам Реал жодним чином не визнав ані цей приз, ані клубну відзнаку.

І цього року мадридські футболісти знову проігнорують вечір у паризькому театрі Шатле. Хоча Вінісіус, Беллінгем і Кіліан Мбаппе знову претендують на головний чоловічий трофей, Тібо Куртуа може здобути приз найкращого воротаря, а 20-річний центрбек Дін Гюйсен увійшов до списку номінантів на Трофей Копа для найкращого молодого гравця світу до 21 року.

Щоб розібратися в ситуації, The Athletic поспілкувався більш ніж із двома десятками людей — колишніми й нинішніми співробітниками клубу, гравцями, тренерами та іншими фігурами, які мали справу з Реалом у часи правління Переса. Усі вони погодилися говорити лише анонімно — інакше відверто про життя на Бернабеу не розкажеш.

Тим часом інші європейські гранди відправлять делегації на сьогоднішнє блискуче шоу, навіть якщо шансів на перемогу небагато. Але для Реала, здається, що Золотого м’яча просто не існує: клубні медіа не згадали церемонію жодного разу. Всі джерела, з якими спілкувалося видання, сходяться на одному: таку позицію міг визначити лише Перес.

За час свого президентства (2000–2006 та з 2009 року і дотепер) 78-річний Флорентіно Перес зосередив у своїх руках усю владу в клубі. Кінцеве слово завжди за ним

"Флорентіно контролює все: футбольні питання, комунікації, бізнес, кожен відділ клубу. Він стоїть над усім", — розповів один із людей, які регулярно співпрацюють із Реалом останнє десятиліття.

Втім, позиція щодо Золотого м’яча створила чимало проблем для співробітників клубу, особливо тих, хто відповідає за просування бренду, роботу зі спонсорами та комерційними партнерами. Для клубу подібна церемонія — чудовий шанс покращити імідж та залучити нових фанатів, а різка відмова від участі стала для багатьох усередині організації справжнім репутаційним провалом.

"Більшість працівників вважала це катастрофічним рішенням, особливо з огляду на терміни та спосіб, у який його донесли", — каже один зі співробітників. — "Це викликало величезне розчарування".

Для багатьох на Бернабеу цей випадок став ще одним проявом "менталітету облоги", який супроводжує епоху Переса. За словами кількох джерел, президент Реала переконаний, що Іспанія поділена на тих, хто любить мадридський клуб, і тих, хто його ненавидить. Один зі співрозмовників навіть підсумував: "Флорентіно справді вірить, що половина Іспанії — мадридисти, а інша половина — анти-мадридисти".

У список анти-мадридистів після краху проєкту Суперліги у квітні 2021 року потрапили й УЄФА з її президентом Александером Чеферіном. Люди, знайомі з логікою Переса, переконані: він вірив, що саме УЄФА вплинула на те, що торік жоден гравець Реала не отримав Золотий м’яч — нібито як покарання за те, що клуб не відмовляється від ідеї Суперліги. Хоча формально нагороди визначають 100 незалежних журналістів.

Багато давніх співробітників клубу, особливо в департаменті комунікацій, переконані, що проти Реала працює весь світ. Це пояснює, чому Real Madrid TV з такою запеклістю атакує "ворогів клубу" — від іспанських арбітрів до президента Барселони Жоана Лапорти.

Флорентіно безпосередньо не диктує редакційну лінію телеканалу, але всім зрозуміло, проти кого потрібно працювати. Колишній працівник клубу розповів, що цей безплатний канал, який транслюється по Іспанії та доступний онлайн у світі, для Переса має величезне значення через політичні меседжі.

Такий тотальний контроль інформаційних потоків допоміг Пересу змінити статут Реала так, щоб мінімізувати кількість потенційних конкурентів на виборах президента. Він також забезпечив підтримку проєкту Суперліги та посилив позиції у нескінченних війнах за гроші та вплив з президентом Ла Ліги Хав’єром Тебасом.

Скандали й обурення часто стають для Реала зручним способом відвернути увагу фанатів у моменти, коли команда грає невдало. Торішній бойкот Золотого м’яча стався буквально за кілька годин після того, як Барселона принизила мадридців у класико з рахунком 4:0 на Бернабеу. А найбільш жорстка критика арбітрів з боку клубу вибухнула на початку 2025-го — саме тоді, коли команда переживала один із найгірших сезонів без жодного великого трофея.

"Ми проти всіх і всього", — емоційно заявив експерт Real Madrid TV одразу після фіналу Кубка Іспанії з Барсою минулого року. Тоді в кулуарах навіть обговорювали можливий бойкот фіналу через обурення суддів, які публічно скаржилися на відео з обвинуваченнями в упередженості, показані RMTV напередодні. Трофей дістався Барселоні, але замість розбору чергової поразки у класико вболівальникам подали інший меседж: керівництво Реала знову стоїть на захисті клубу від "атак з усіх боків".

Коли у серпні оголосили список претендентів на Золотий м’яч-2025, Реал навіть не згадав про це ні на сайті, ні в соцмережах. У жіночій команді клубу шотландка Каролін Вір потрапила до списку номінанток і, ймовірно, поїде до Парижа, але публічно цей успіх у клубі ніяк не відзначили. Те саме стосується й Лінди Кайседо, яка потрапила до числа претенденток на приз гравчиням до 21 року.

У самому клубі визнають: погляди Переса на УЄФА та видання France Football, яке разом із федерацією організовує церемонію, не змінилися. Більшість працівників, а також люди, близькі до гравців, яких висунули на нагороди, давно змирилися з тим, що чоловіча команда знову залишиться вдома.

Хоча цього року шансів на головний приз у мадридців немає, сама номінація — величезна можливість для футболістів, адже це глобальне визнання і відчуття власної значущості, таке важливе для зіркових спортсменів.

"Мені абсолютно байдуже", — з іронією та певним розчаруванням сказав дехто із близького оточення одного з гравців.

Минулого тижня в клубі пояснили відмову від поїздки ще й матчем проти Леванте наступного дня: мовляв, важко летіти до Парижа, коли на вівторок призначено виїзну гру о 21:30.

Іронія в тому, що колись Золотий м’яч був надзвичайно важливою частиною проєкту Переса. Багато "галактікос" його першого президентського терміну були володарями цієї нагороди — Луїш Фігу, Зінедін Зідан, Майкл Оуен та Роналдо. Під час другого періоду керівництва клуб гордо святкував перемоги Кріштіану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), Луки Модрича (2018) та Каріма Бензема (2022).

"Вони ще й Золотий м’яч для найкращого президента мали б придумати", — жартував Перес у 2017 році в ефірі радіо Cadena Ser, перебуваючи на церемонії. Сьогодні ж на Бернабеу мало хто знаходить у цій темі хоч якусь іронію.

Більшість співрозмовників для цієї статті наголошували: чи поїдуть гравці на церемонію Золотого м’яча, чи RMTV знову атакує арбітрів — на саму гру команди це майже не впливає. За два президентські терміни Переса Реал здобув 37 трофеїв, а доходи клубу зросли в рази й у сезоні-2024/25 сягнули майже €1,2 мільярда — найбільший показник у світовому футболі.

Та постійна війна з "ворогами" має свою ціну. За межами мадридського "бульбашкового світу" імідж клубу зазнає ударів. Страждають гравці, тренери, працівники — усі, хто змушений жити й працювати в атмосфері постійної напруги та підозр.

"Цей нескінченний шум не допомагає, коли весь час проти світу", — каже агент колишнього гравця Реала. "Клуб такого масштабу не може воювати з усіма одразу — з Ла Лігою, УЄФА, France Football. Реал величезний, але ця політика — судді, відео, скандали — мені просто незрозуміла. Не можна постійно боротися проти всіх".

The Athletic