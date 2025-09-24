Чтиво

Згадуємо, хто отримував найпрестижнішу футбольну нагороду у зовсім молодому віці.

Золотий м’яч вручається найкращому футболісту світу з 1956 року.

Першим володарем цього індивідуального трофея став легендарний англієць Стенлі Метьюз, який отримав нагороду у 41 рік — і досі він залишається найстаршим лауреатом в історії.

Але на іншому кінці шкали — футболісти, яким вдавалося підкорити вершину у надзвичайно юному віці.

Попри те, що жоден підліток ще не здобував Золотий м’яч, молоді зірки неодноразово доводили, що готові змінювати футбол. Лише один гравець отримав трофей до свого 22-го дня народження, очоливши список наймолодших переможців. Утім, у другого в цьогорічному списку, 18-річного Ламіна Ямаля, ще дуже багато часу, щоб перевершити усіх із запасом!

До вашої уваги десятка наймолодших володарів Золотого м’яча за всю історію.

10. Луїс Суарес Мірамонтес

Рік: 1960

Клуб: Барселона

Вік: 25 років, 7 місяців, 10 днів

Іспанський хавбек Луїс Суарес (не плутати з уругвайським форвардом) став першим іспанцем, який виграв Золотий м’яч. Це сталося 1960 року після його блискучого сезону з Барселоною, що принесло клубу друге поспіль чемпіонство Ла Ліги.

Втім, у Каталонії він так і не став улюбленцем публіки. На тлі фінансових проблем і занепаду легенди клубу Ладіслава Кубали, фанати несправедливо зробили Суареса "цапом-відбувайлом". Суперництво "кубалістів" і "суаристів" призводило навіть до сутичок на трибунах.

У результаті Суарес перебрався в Інтер, де здобув три титули Серії А і дві Кубки європейських чемпіонів, але повторити успіх у боротьбі за Золотий м’яч вже не зумів.

9. Йоган Кройф

Рік: 1971

Клуб: Аякс

Вік: 24 роки, 8 місяців, 3 дні

Одна з найвпливовіших постатей у футболі ХХ століття! Винятковий талант Йогана Кройфа неодноразово відзначався France Football, адже саме він очолив революцію "тотального футболу".

Кройф дуже швидко здобув статус суперзірки в усьому світі після того, як заявив про себе в рідних Нідерландах у 1960-х. Свій першиий Золотий м’яч він отримав у 1971 році, ще виступаючи у червоно-білих кольорах Аякса.

Приблизно за чотири місяці до свого 25-річчя Кройф отримав перший із трьох Золотих м’ячів, вигравши Кубок європейських чемпіонів з амстердамською командою.

8. Марко ван Бастен

Рік: 1988

Клуб: Мілан

Вік: 24 роки, 1 місяць, 27 днів

Кройф безперечно залишається найталановитішим і найвідомішим футболістом Нідерландів, але він не був наймолодшим володарем Золотого м’яча в історії країни. Ця честь належить Марко ван Бастену.

Подібно до свого легендарного співвітчизника, Ван Бастен завершив кар’єру з трьома Золотими м’ячами. Перший він здобув у 1988 році, зробивши те, чого не вдалося Кройфу, – виграв Євро з національною збірною.

Вражаючи також у складі італійського гранда Мілана, результативний нападник обійшов у голосуванні своїх партнерів по збірній Руда Гулліта та Франка Райкарда. А той знаменитий удар у фіналі Євро-1988, безумовно, безпосередньо цьому допоміг.

7. Ейсебіо

Рік: 1965

Клуб: Бенфіка

Вік: 23 роки, 11 місяців, 3 дні

Іспанія, сусіди Португалії, домінувала в голосуванні за Золотий м’яч у перше десятиліття його існування, але Ейсебіо порушив цю тенденцію. У 1962 році він став другим після Йозефа Масопуста з Чехословаччини, а вже через три роки – переміг.

Народжений у Мозамбіку, Ейсебіо став першим темношкірим гравцем, який здобув цю нагороду. У сезоні-1964/65 сезоні він забив 48 голів у 36 матчах у всіх турнірах.

Трохи не дотягнувши до 24-річчя, він здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Наступного року Ейсебіо посів друге місце, а Португалія стала третьою на ЧС-1966.

6. Кріштіану Роналду

Рік: 2008

Клуб: Манчестер Юнайтед

Вік: 23 роки, 9 місяців, 29 днів

Зовсім трохи обійшовши свого великого попередника Ейсебіо, Кріштіану Роналду став наймолодшим португальським володарем Золотого м’яча. Перший із його п’яти трофеїв дістався йому ще у 2008 році, у складі тоді ще топового Манчестер Юнайтед.

Того сезону Роналду виграв із "червоними дияволами" дубль – АПЛ і Лігу чемпіонів, забивши у фіналі проти Челсі, а також встановив на той момент персональний рекорд – 31 гол у 38-матчевому чемпіонаті Англії.

Вже наступного року він здійснив рекордний перехід у Реал Мадрид, де здобув ще чотири "Золоті м’ячі".

5. Олег Блохін

Рік: 1975

Клуб: Динамо Київ

Вік: 23 роки, 1 місяць, 25 днів

Народжений у сучасній Україні, Олег Блохін став другим після Лева Яшина із трьох володарів Золотого м’яча з Радянського Союзу, а також першим українцем із трьох — після нього були Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Блохін дуже швидко зарекомендував себе як невпинний бомбардир і асистент у складі київського Динамо, який обводив одного баварця за іншим! За перші чотири повні сезони він забив 89 голів, зокрема 23 – у 1975 році, коли кияни виграли Кубок володарів кубків УЄФА.

Попри те, що наступного року він забив ще більше, у 1976-му Блохін посів лише 19-те місце в голосуванні. Але це не заважає легенді відкрити п'ятірку найкращих у нашому списку.

4. Джордж Бест

Рік: 1968

Клуб: Манчестер Юнайтед

Вік: 22 роки, 7 місяців, 2 дні

Одна з перших британських суперзірок світового футболу. Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Джордж Бест залишається єдиним північноірландцем, який здобув Золотий м’яч. Малоймовірно, що найближчим часом його хтось повторить.

У 1968 році, коли Юнайтед став першим англійським клубом, що виграв Кубок чемпіонів, саме Бест був головним героєм – завдяки голам, фантастичним проходам флангом і своїй харизмі. Саме він забив у додатковий час фіналу проти Бенфіки (4:1).

Це стало вершиною його видатної, але складної кар’єри. У 1971-му Бест ще посів третє місце у голосуванні за Золотий м’яч.

3. Ліонель Мессі

Рік: 2009

Клуб: Барселона

Вік: 22 роки, 5 місяців, 7 днів

Жоден гравець в історії не вигравав «Золотий м’яч» частіше, ніж Ліонель Мессі – цілих вісім разів. Свою першу нагороду він здобув у 2009 році у віці 22 років, ставши третім наймолодшим володарем цього трофею.

Мессі був лідером Барселони у сезоні, коли команда Пепа Гвардіоли зробила історичний "секстет" – виграла Ла Лігу, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Аргентинець забивав у фіналах Кубка Іспанії, Ліги чемпіонів і КЧС, допомігши Барсі досягти, мабуть, найвидатнішого здобутку в історії футболу.

І що найвражаюче – це навіть не був його найкращий індивідуальний рік у каталонському клубі. З іншого боку, потім він отримував ЗМ за значно менші індивідуальні та командні здобутки.

2. Майкл Оуен

Рік: 2001

Клуб: Ліверпуль

Вік: 22 роки, 4 дні

Майкл Оуен – останній англієць, який вигравав Золотий м’яч, і єдиний, хто зробив це, виступаючи за Ліверпуль. Тобто ви вірно зрозуміли: найкращого гравця року з Англії світ не бачив навіть довше, ніж із України!

Оуен досі зберігає статус другого наймолодшого володаря нагороди після вибухового старту кар’єри наприкінці 1990-х і фантастичного 2001 року. Того сезону він допоміг"червоним" здобути "малий требл" – Кубок англійської ліги, Кубок Англії та Кубок УЄФА. Оуен завершив сезон найкращим бомбардиром клубу – 24 голи.

Його найяскравіший момент – фінал Кубка Англії, де він забив на 83-й і 88-й хвилинах, зробивши камбек проти Арсеналу (2:1). Чи зміг він реалізувати бодай половину власного потенціалу та виправдати усі сподівання? Відповідь ви знаєте — ні.

1. Роналдо Назаріо

Рік: 1997

Клуб: Інтер

Вік: 21 рік, 3 місяці, 5 днів

Роналдо повністю виправдав своє прізвисько "Феномен". Його виступи за клуб і збірну у ранні роки кар’єри були неймовірними. Єдине, що завадило йому стати найкращим гравцем в історії, – травми.

Звісно, Роналдо виграв Золотий м’яч – і не один. Перший він здобув у 1997 році, виступаючи за Інтер, ставши наймолодшим володарем в історії (21 рік). Другий — отримав у 2002 році після фантастичного ЧС, де забив двічі у фіналі проти Німеччини та став найкращим бомбардиром турніру.

Насправді Fenômeno міг отримати свій перший Золотий м’яч ще у 1996-му, коли став гравцем року за версією ФІФА, але тоді нагороди ще не були об’єднані.

НАЙМОЛОДШІ ВОЛОДАРІ ЗОЛОТОГО М’ЯЧА В ІСТОРІЇ

№ Гравець Рік Клуб Вік на момент здобуття 1 Роналдо Назаріо 1997 Інтер 21 рік, 3 міс., 5 днів 2 Майкл Оуен 2001 Ліверпуль 22 роки, 4 дні 3 Ліонель Мессі 2009 Барселона 22 роки, 5 міс., 7 днів 4 Джордж Бест 1968 Манчестер Юнайтед 22 роки, 7 міс., 2 дні 5 Олег Блохін 1975 Динамо Київ 23 роки, 1 міс., 25 днів 6 Кріштіану Роналду 2008 Манчестер Юнайтед 23 роки, 9 міс., 29 днів 7 Ейсебіо 1965 Бенфіка 23 роки, 11 міс., 3 дні 8 Марко ван Бастен 1988 Мілан 24 роки, 1 міс., 27 днів 9 Йоган Кройф 1971 Аякс 24 роки, 8 міс., 3 дні 10 Луїс Суарес Мірамонтес 1960 Барселона 25 років, 7 місяців, 10 днів



За матеріалам Sports Illustrated