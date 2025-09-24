Згадуємо, хто отримував найпрестижнішу футбольну нагороду у зовсім молодому віці.
Золотий м’яч вручається найкращому футболісту світу з 1956 року.
Першим володарем цього індивідуального трофея став легендарний англієць Стенлі Метьюз, який отримав нагороду у 41 рік — і досі він залишається найстаршим лауреатом в історії.
Але на іншому кінці шкали — футболісти, яким вдавалося підкорити вершину у надзвичайно юному віці.
Попри те, що жоден підліток ще не здобував Золотий м’яч, молоді зірки неодноразово доводили, що готові змінювати футбол. Лише один гравець отримав трофей до свого 22-го дня народження, очоливши список наймолодших переможців. Утім, у другого в цьогорічному списку, 18-річного Ламіна Ямаля, ще дуже багато часу, щоб перевершити усіх із запасом!
До вашої уваги десятка наймолодших володарів Золотого м’яча за всю історію.
10. Луїс Суарес Мірамонтес
Рік: 1960
Клуб: Барселона
Вік: 25 років, 7 місяців, 10 днів
Іспанський хавбек Луїс Суарес (не плутати з уругвайським форвардом) став першим іспанцем, який виграв Золотий м’яч. Це сталося 1960 року після його блискучого сезону з Барселоною, що принесло клубу друге поспіль чемпіонство Ла Ліги.
Втім, у Каталонії він так і не став улюбленцем публіки. На тлі фінансових проблем і занепаду легенди клубу Ладіслава Кубали, фанати несправедливо зробили Суареса "цапом-відбувайлом". Суперництво "кубалістів" і "суаристів" призводило навіть до сутичок на трибунах.
У результаті Суарес перебрався в Інтер, де здобув три титули Серії А і дві Кубки європейських чемпіонів, але повторити успіх у боротьбі за Золотий м’яч вже не зумів.
9. Йоган Кройф
Рік: 1971
Клуб: Аякс
Вік: 24 роки, 8 місяців, 3 дні
Одна з найвпливовіших постатей у футболі ХХ століття! Винятковий талант Йогана Кройфа неодноразово відзначався France Football, адже саме він очолив революцію "тотального футболу".
Кройф дуже швидко здобув статус суперзірки в усьому світі після того, як заявив про себе в рідних Нідерландах у 1960-х. Свій першиий Золотий м’яч він отримав у 1971 році, ще виступаючи у червоно-білих кольорах Аякса.
Приблизно за чотири місяці до свого 25-річчя Кройф отримав перший із трьох Золотих м’ячів, вигравши Кубок європейських чемпіонів з амстердамською командою.
8. Марко ван Бастен
Рік: 1988
Клуб: Мілан
Вік: 24 роки, 1 місяць, 27 днів
Кройф безперечно залишається найталановитішим і найвідомішим футболістом Нідерландів, але він не був наймолодшим володарем Золотого м’яча в історії країни. Ця честь належить Марко ван Бастену.
Подібно до свого легендарного співвітчизника, Ван Бастен завершив кар’єру з трьома Золотими м’ячами. Перший він здобув у 1988 році, зробивши те, чого не вдалося Кройфу, – виграв Євро з національною збірною.
Вражаючи також у складі італійського гранда Мілана, результативний нападник обійшов у голосуванні своїх партнерів по збірній Руда Гулліта та Франка Райкарда. А той знаменитий удар у фіналі Євро-1988, безумовно, безпосередньо цьому допоміг.
7. Ейсебіо
Рік: 1965
Клуб: Бенфіка
Вік: 23 роки, 11 місяців, 3 дні
Іспанія, сусіди Португалії, домінувала в голосуванні за Золотий м’яч у перше десятиліття його існування, але Ейсебіо порушив цю тенденцію. У 1962 році він став другим після Йозефа Масопуста з Чехословаччини, а вже через три роки – переміг.
Народжений у Мозамбіку, Ейсебіо став першим темношкірим гравцем, який здобув цю нагороду. У сезоні-1964/65 сезоні він забив 48 голів у 36 матчах у всіх турнірах.
Трохи не дотягнувши до 24-річчя, він здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Наступного року Ейсебіо посів друге місце, а Португалія стала третьою на ЧС-1966.
6. Кріштіану Роналду
Рік: 2008
Клуб: Манчестер Юнайтед
Вік: 23 роки, 9 місяців, 29 днів
Зовсім трохи обійшовши свого великого попередника Ейсебіо, Кріштіану Роналду став наймолодшим португальським володарем Золотого м’яча. Перший із його п’яти трофеїв дістався йому ще у 2008 році, у складі тоді ще топового Манчестер Юнайтед.
Того сезону Роналду виграв із "червоними дияволами" дубль – АПЛ і Лігу чемпіонів, забивши у фіналі проти Челсі, а також встановив на той момент персональний рекорд – 31 гол у 38-матчевому чемпіонаті Англії.
Вже наступного року він здійснив рекордний перехід у Реал Мадрид, де здобув ще чотири "Золоті м’ячі".
5. Олег Блохін
Рік: 1975
Клуб: Динамо Київ
Вік: 23 роки, 1 місяць, 25 днів
Народжений у сучасній Україні, Олег Блохін став другим після Лева Яшина із трьох володарів Золотого м’яча з Радянського Союзу, а також першим українцем із трьох — після нього були Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).
Блохін дуже швидко зарекомендував себе як невпинний бомбардир і асистент у складі київського Динамо, який обводив одного баварця за іншим! За перші чотири повні сезони він забив 89 голів, зокрема 23 – у 1975 році, коли кияни виграли Кубок володарів кубків УЄФА.
Попри те, що наступного року він забив ще більше, у 1976-му Блохін посів лише 19-те місце в голосуванні. Але це не заважає легенді відкрити п'ятірку найкращих у нашому списку.
4. Джордж Бест
Рік: 1968
Клуб: Манчестер Юнайтед
Вік: 22 роки, 7 місяців, 2 дні
Одна з перших британських суперзірок світового футболу. Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Джордж Бест залишається єдиним північноірландцем, який здобув Золотий м’яч. Малоймовірно, що найближчим часом його хтось повторить.
У 1968 році, коли Юнайтед став першим англійським клубом, що виграв Кубок чемпіонів, саме Бест був головним героєм – завдяки голам, фантастичним проходам флангом і своїй харизмі. Саме він забив у додатковий час фіналу проти Бенфіки (4:1).
Це стало вершиною його видатної, але складної кар’єри. У 1971-му Бест ще посів третє місце у голосуванні за Золотий м’яч.
3. Ліонель Мессі
Рік: 2009
Клуб: Барселона
Вік: 22 роки, 5 місяців, 7 днів
Жоден гравець в історії не вигравав «Золотий м’яч» частіше, ніж Ліонель Мессі – цілих вісім разів. Свою першу нагороду він здобув у 2009 році у віці 22 років, ставши третім наймолодшим володарем цього трофею.
Мессі був лідером Барселони у сезоні, коли команда Пепа Гвардіоли зробила історичний "секстет" – виграла Ла Лігу, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Аргентинець забивав у фіналах Кубка Іспанії, Ліги чемпіонів і КЧС, допомігши Барсі досягти, мабуть, найвидатнішого здобутку в історії футболу.
І що найвражаюче – це навіть не був його найкращий індивідуальний рік у каталонському клубі. З іншого боку, потім він отримував ЗМ за значно менші індивідуальні та командні здобутки.
2. Майкл Оуен
Рік: 2001
Клуб: Ліверпуль
Вік: 22 роки, 4 дні
Майкл Оуен – останній англієць, який вигравав Золотий м’яч, і єдиний, хто зробив це, виступаючи за Ліверпуль. Тобто ви вірно зрозуміли: найкращого гравця року з Англії світ не бачив навіть довше, ніж із України!
Оуен досі зберігає статус другого наймолодшого володаря нагороди після вибухового старту кар’єри наприкінці 1990-х і фантастичного 2001 року. Того сезону він допоміг"червоним" здобути "малий требл" – Кубок англійської ліги, Кубок Англії та Кубок УЄФА. Оуен завершив сезон найкращим бомбардиром клубу – 24 голи.
Його найяскравіший момент – фінал Кубка Англії, де він забив на 83-й і 88-й хвилинах, зробивши камбек проти Арсеналу (2:1). Чи зміг він реалізувати бодай половину власного потенціалу та виправдати усі сподівання? Відповідь ви знаєте — ні.
1. Роналдо Назаріо
Рік: 1997
Клуб: Інтер
Вік: 21 рік, 3 місяці, 5 днів
Роналдо повністю виправдав своє прізвисько "Феномен". Його виступи за клуб і збірну у ранні роки кар’єри були неймовірними. Єдине, що завадило йому стати найкращим гравцем в історії, – травми.
Звісно, Роналдо виграв Золотий м’яч – і не один. Перший він здобув у 1997 році, виступаючи за Інтер, ставши наймолодшим володарем в історії (21 рік). Другий — отримав у 2002 році після фантастичного ЧС, де забив двічі у фіналі проти Німеччини та став найкращим бомбардиром турніру.
Насправді Fenômeno міг отримати свій перший Золотий м’яч ще у 1996-му, коли став гравцем року за версією ФІФА, але тоді нагороди ще не були об’єднані.
НАЙМОЛОДШІ ВОЛОДАРІ ЗОЛОТОГО М’ЯЧА В ІСТОРІЇ
|№
|Гравець
|Рік
|Клуб
|Вік на момент здобуття
|1
|Роналдо Назаріо
|1997
|Інтер
|21 рік, 3 міс., 5 днів
|2
|Майкл Оуен
|2001
|Ліверпуль
|22 роки, 4 дні
|3
|Ліонель Мессі
|2009
|Барселона
|22 роки, 5 міс., 7 днів
|4
|Джордж Бест
|1968
|Манчестер Юнайтед
|22 роки, 7 міс., 2 дні
|5
|Олег Блохін
|1975
|Динамо Київ
|23 роки, 1 міс., 25 днів
|6
|Кріштіану Роналду
|2008
|Манчестер Юнайтед
|23 роки, 9 міс., 29 днів
|7
|Ейсебіо
|1965
|Бенфіка
|23 роки, 11 міс., 3 дні
|8
|Марко ван Бастен
|1988
|Мілан
|24 роки, 1 міс., 27 днів
|9
|Йоган Кройф
|1971
|Аякс
|24 роки, 8 міс., 3 дні
|10
|Луїс Суарес Мірамонтес
|1960
|Барселона
|25 років, 7 місяців, 10 днів
За матеріалам Sports Illustrated