Чтиво

Відверто і без фільтрів. Культовий фахівець дав найбільше інтерв'ю з моменту завершення роботи в Ліверпулі та початку нового етапу у житті.

Розмова з Юргеном Клоппом триває менше двох хвилин, коли він з ясністю та притаманним йому настроєм у голосі заявляє, що абсолютно ні за чим не сумує зі свого колишнього тренерського життя.

Клопп попрощався з Ліверпулем влітку 2024 року, завершивши дев'ятирічну еру, протягом якої він залишив свій слід не лише на Енфілді, але й в усьому англійському футболі. Він виграв для клубу перший титул чемпіона країни за три десятиліття та підняв над головою трофей Ліги чемпіонів, познайомивши за цей час цілу націю зі своїм фірмовим "хеві-метал футболом".

Тож коли минулий сезон почався, і Клопп був уже без роботи, а його наступник Арне Слот уже працював у Ліверпулі— чи сидів німець біля телевізора в очікуванні вихідних матчів?

"Абсолютно ні", — каже він стаккато, щоб підкреслити свою чітку думку. "Я був надзвичайно щасливий від того, як виступав Ліверпуль. Я дивився деякі матчі. Але це не було щось на кшталт: "О, нарешті субота!"

"Я не знав, коли починаються матчі. Я просто був поза грою. Я займався спортом. Ми насолоджувалися життям, проводили час з онуками, зовсім звичайні речі, розуміючи, що незабаром я знову працюватиму. Але також знаючи, що більше не хочу взагалі працювати тренером".

Ніколи в житті?

"Саме так я думаю зараз", — киває він. "Але хто знає... Мені 58. Якщо я почну знову в 65, всі скажуть: "Ти ж казав, що більше не будеш!" Ем, вибач, я був на 100 відсотків упевнений в цьому на той момент, коли це говорив! Це те, що я думаю зараз. І прямо зараз я взагалі ні за чим не сумую".

Клопп повернувся у футбол, але його нова робота дуже відрізняється від стресової діяльності тренера в одному з найбільших клубів світу. У січні він обійняв посаду глобального керівника з футболу в системі Ред Булл (Red Bull), займаючись філософією гри, розвитком тренерів та трансферною стратегією.

Конгломерат з виробництва енергетичних напоїв активно задіяний у РБ Лейпциг у німецькій Бундеслізі, Ред Булл Зальцбург у австрійській Бундеслізі, ФК Париж у французькій Лізі 1, Нью-Йорк Ред Буллз в МЛС, Ред Булл Брагантіно у бразильській Серії А та РБ Омія Ардія у японській Джей-2 лізі. Компанія також має більш обмежену роль у Лідс Юнайтед з англійської Прем'єр-ліги, будучи міноритарним акціонером та спонсором, логотип якого розміщено на передній частині футболки.

Клопп дає інтерв'ю The Athletic, своє найбільш розлоге англомовне інтерв'ю з початку нової роботи, на тренувальній базі Нью-Йорк Ред Буллз у Нью-Джерсі, перед тим як відвідати дербі команди проти Нью-Йорк Сіті. На ньому бейсболка Нью-Йорк Ред Буллз, він потягує банку Ред Булл Зеро і періодично потягує пар із електронки.

Шістнадцять місяців поза межами "золотої рибки" Прем'єр-ліги, здається, оновили його ментальний стан. Він виглядає молодшим і стрункішим. Широка посмішка все ще на місці, особливо коли він жартує над проблемами Манчестер Юнайтед, і він все ще демонструє весь свій знаменитий репертуар міміки — ті безпомилкові "клопізми", які точно видають, що він думає з того чи іншого приводу.

"Якщо подивитися на мій тренерський шлях, то є набагато успішніші кар'єри, ніж моя", — каже він. "Але в мене було все".

Він перераховує успіхи та розчарування...

"Я програв більше фіналів Ліги чемпіонів, ніж більшість людей зіграло. Я знаю, як програвати і як життя триває далі, незважаючи на це. Мені не потрібно зберігати свій досвід для себе. Я ніколи цього не робив, але в мене просто ніколи не було часу розмовляти з людьми про це, тому що завжди наближався наступний матч. Тепер, якщо хтось мене про щось питає, я — найвідкритіша книга, яку я знаю".

А які думки щодо чемпіонату світу з 64 команд, Юргене? Ви можете уявити собі його зітхання. "Я чув про це... Я навіть не хотів починати це обдумувати. Чесно кажучи, я просто побачив це і подумав: "О, ні, я не буду в це навіть вникати"".

Але є багато речей, у які він готовий обговорити детально, починаючи з критики, яку він отримав, приєднавшись до Ред Булл. Як відомо, ця система є спірною саме в Німеччині, оскільки РБ Лейпциг юридично, але суперечливо, відповідає правилу Бундесліги 50+1, яке говорить, що 50% плюс одна акція виборчих прав у будь-якому клубі повинні належати його членам.

Вболівальники клубів-суперників регулярно влаштовують протести проти Лейпцига, багато хто з яких вважає модель Ред Булл маркетинговим інструментом компанії з виробництва газованих напоїв та загрозою для унікальної душі та традиціям німецького футболу. Для деяких це здавалося різкою зміною для Клоппа, який протягом більшої частини своєї тренерської кар'єри в Майнці, Боруссії Дортмунд та Ліверпулі вважався одним з найбільших футбольних романтиків та захисником спортивних традицій.

Навіть серед його колишніх шанувальників були негативні відгуки. Після того, як перехід Клоппа до Ред Булл був підтверджений, Лейпциг грав проти його колишнього клубу Майнца, вболівальники якого розгорнули транспарант із написом: "Ти забув усе, чим ми тебе зробили?"

Як він відреагував на такий перформанс?

"Я знав, що так буде", — починає Клопп. "Я німець. Я знаю, що люди в Німеччині думають про діяльність Ред Булл у футболі. Вони люблять Ред Булл. У всіх сферах. Але у футболі? Ні. Тому, як би там не було, вони звикли та хочуть так думати. Цікаво, що лише в Німеччині реакція була такою. Але це нормально — без проблем. Кожен може думати, що хоче. Ви просто повинні прийняти, що я роблю те, що хочу, доки я нікому не завдаю шкоди".

"До речі, я не чекаю, що люди пам'ятатимуть, що я зробив для конкретного клубу у минулому. Люди на стадіоні в Майнці зараз... вони були маленькими дітьми, коли я там був (1990-2001 як гравець, потім сім років тренером), тому їхні батьки повинні були розповісти їм, хто я такий. Так воно і є, це абсолютно нормально".

"Я не очікую, що всім подобатиметься те, що я роблю. Я повинен робити це з правильної причини — з моєї правильної причини. До речі, в Ліверпулі люди надзвичайно щасливі, що я роблю те, що роблю, тому що я не треную іншу команду".

Чи був варіант із роботою, яка викликала б кращу реакцію?

"Якби я поїхав до іншої країни, до Італії чи Іспанії, люди сказали б: "О, боже, це чудово". Якби я пішов до Баварії Мюнхен чи ще кудись, то у першу чергу вболівальники Дортмунда сказали б: "Мені це не подобається!" Я закінчив у Ліверпулі у 57. Я був на 100 відсотків впевнений, що не закінчу працювати взагалі. У мене була перерва сім місяців чи щось таке. Я насолоджувався тією відпусткою — вау!"

Клопп розповідає, що сказав своїй дівчині Уллі (тепер його дружині) ще в 2001 році, що він буде працювати футбольним тренером "25 років на повному газу, не озираючись ні ліворуч, ні праворуч". А якщо не вийде? "Улла сказала, що я можу стати водієм таксі".

Ризик, як він каже, того вартував. "Але думка була не в тому, що я займатимусь цим до кінця свого життя", — додає Клопп. "Я нічого не пропускав у своєму житті, тому що я ніколи про це не думав. Тому за майже 25 років я двічі ходив на весілля — одне з них було моїм, а інше відбулося два місяці тому. За 25 років я був у кіно чотири рази — і всі за останні вісім тижнів. Зараз приємно мати таку можливість!"

"Я побував у багатьох країнах як тренер і нічого в них не побачив; тільки готель, стадіон або тренувальну базу. Більше нічого. Я не сумував за цим, але зараз сумував би".

Клопп цінував свій досвід і людей, які його створювали, але він не з тих, хто озирається назад. З тих пір, як він залишив Ліверпуль, він повертався на Енфілд лише один раз — на фінальну гру минулого сезону, коли Слоту та його гравцям вручали трофей АПЛ.

Він цінує свою нову свободу та гнучкість. "У мене є вибір", — каже Юрген. "Я можу поїхати у відпустку. І я вирішую, коли. Гаразд, Улла вирішує, коли". Він сміється. "Але це не Прем'єр-ліга чи Бундесліга вирішують".

Він каже, що іноді залишає тренування, які він спостерігає, на 20 хвилин раніше "тому що мені не потрібно бачити останню частину. Я робив це все своє життя. Це божевілля, але я не сумую за цим. Я все ще у футболі, я все ще працюю в середовищі, яке мені знайоме. Але я щодня вчуся новому. Я не робив цього деякий час у тому обсязі, в якому роблю зараз".

Було б несправедливо по відношенню до відданості Клоппа сказати, що він працював тренером на автопілоті, але це бажання бути кинутим на виклик, відкривати нове, явно є мотивацією. Він каже, що працює на новій посаді вже дев'ять місяців, але відчуває, ніби отримав п'ять років досвіду. Він жартує про реалії повсякденного корпоративного існування, необхідність пройти через "п'ять мільйонів різних людей", щоб щось зробити.

"Я прийшов зі світу, де я кажу, що мені потрібно те й те, і це відбувається. Тепер я можу почути: "Я чув, це була ваша ідея... В ній немає взагалі ніякого сенсу".

Здається, такі випадки його більш забавляють, ніж розлючують. Клопп поки що не займається обміном досвідом з іншими спортивними підприємствами Ред Булл, включаючи команду Формули-1 та проєкти у хокеї та велоспорті. "Я дивився одну гонку Формули 1, і вони виключили Макса Ферстаппена (гонщика Ред Булл) через якісь 30 секунд", — сміється він, жартуючи, що після цього поки не наважився попроситися на іншу гонку.

У системі РБ він розвиває стосунки зі спортивними директорами та тренерами групи. Він каже, що стиль гри має визначатися "енергією".

Клопп брав безпосередню участь у важливому трансферному вікні для РБ Лейпциг, у якого був невдалий минулий сезон, і вони не потрапили до єврокубків. 26 трансферів було здійснено як "на вхід", так і "на вихід", і зараз у них наймолодший склад у Бундеслізі. Він телефонує гравцям, щоб посипати їх своєю зірковою пилкою і допомогти укласти угоди. Він каже, що переглядає відео або профілі гравців, якщо його просять. "Коли вони на 100 відсотків впевнені, їм не потрібно мені їх показувати. Але я був задіяний у багатьох справах в ФК Париж і Лейпцизі".

За словами Клоппа, Ред Булл підходить йому за банальною логікою. Більшу частину своєї кар'єри він був не лише тренером, але й будівельником клубів. Його власний стиль гри відображав багато що з ідентичності Ред Булл, і Ліверпуль підписував гравців із команд тієї системи, включаючи Ібраїму Конате, Садіо Мане та Домініка Собослаї. Він тренував у клубах, як і команди Ред Булл, які знали своє місце у футбольній екосистемі.

"Ми не кінцева точка призначення", — каже він. "Ми не Ліверпуль... або, як колись було задовго до нашої ери, Ман Юнайтед!" Ще один гучний сміх. "Можете записати та залишити це, якщо хочете".

Він звик розвивати таланти, продавати їх і будувати знову. Навіть його найкраща команда Ліверпуля, можливо, стала можливою завдяки тому, що Барселона купила Філіппе Коутінью за 142 мільйони фунтів стерлінгів (191 мільйон доларів за поточним курсом), забезпечивши кошти для миттєвого підписання захисника Вірджила ван Дейка та воротаря Аліссона.

Клопп був безпосередньо залучений до планування нових тренувальних центрів у своїх трьох попередніх клубах. Минулого тижня йому провели екскурсію новою тренувальною базою нью-йоркської команди, яка ще будується. "Це буде сучасніше за сучасне, і я ніколи не бачив чогось подібного. Божевілля, дуже круто. Я зайшов всередину і одразу змінив кілька речей".

Юрген посміхається. "Але останнє, чим я хочу бути, — це старим дідом у кімнаті..." Він імітує голос старого. "Той, хто каже: "Ось раніше, у мої часи, все було краще. Ми робили так — ви мусите також це робити!" Сподіваюся, я закінчу, перш ніж дійду до цієї точки. Я хочу бути протилежністю. Я хочу бути, якщо потрібно, екстреним викликом для тренерів або спортивних директорів. Чуваком, до якого вони звертаються, коли не знають, з ким поговорити. Потрібно створювати стосунки".

У Ред Булл відбулися зміни тренерів, найпомітніше, коли Марко Розе, колишній гравець Клоппа в Майнці, був звільнений з Лейпцига. "Такі моменти — не з приємних. Це ніколи не буде моїм хобі. Але це речі, які потрібно робити", — каже Клопп. "Я хочу наймати тренерів з правильної причини. І якщо ви закінчуєте співпрацю, то це також має бути з правильної причини, а не тому, що цього вимагають ЗМІ".

"Я хочу прищепити цю (стабільність); більше довіри, проходження через важкі часи разом. Якщо ви переконані, то ви переконані. Світ такий: "О, боже, ти чудовий!" Потім: "О, ні! Ти шмат лайна". Більше немає сірої зони. А дуже часто життя саме таке — сіре".

Коли Клопп починає говорити про ширшу картину, більше як гуру лідерства, ніж гуру тактики, його світ стає ширшим. До його останнього року в Прем'єр-лізі вимоги до часу тренера стали виснажливими. Він визнає, що не сумує за кількістю медіазобов'язань, коли кожного тижня доводилося давати більше десятка інтерв'ю для вітчизняних та міжнародних мовників. "Це ніколи не було проблемою", — наполягає він, наголошуючи на привілеях, що супроводжували роботу, але це могло бути роботизовано. Його світ, каже він, здавався маленьким, тому що він був маленьким.

"Подумайте про вашу улюблену кінозірку. Для мене це Деніел Крейг, Джеймс Бонд. І ви думаєте: "О, боже, він же Джеймс Бонд!" Я б подумав: "Де він зараз? Що він робить?"

"Але зрештою, він прокидається вранці, чистить зуби. Він на знімальному майданчику, а знімальний майданчик — це не те, що ми потім бачимо в кіно. Ти сидиш там і граєш ту саму сцену 25 разів. Ви не замислюєтеся над цими речами. Але у мене було таке життя. Я знаю, як живуть майже всі футбольні менеджери. Вони живуть для роботи, віддаються їй повністю. Неможливо бути успішним у цьому бізнесі, не роблячи цього саме так".

"А потім я дивлюся на Пепа (Гвардіолу) — цей чувак із роками встигає покращувати свій гандикап у гольфі! У мене не було, бляха, хвилини часу, щоб грати в гольф! Ось чому він геній, а я — ні". Голос Клоппа підвищується на октаву з риторичним питанням: "Коли ти встигаєш грати у гольф? Я не можу в це повірити".

А як щодо змін, які ми бачимо на полі? Манчестер Сіті, наприклад, мав у цьому місяці 33% володіння м'ячем у грі з Арсеналом, тоді як команди більше уваги приділяють стандартним положенням. Клопп, у свою чергу, дуже хвалить Андоні Іраолу з Борнмута та Олівера Гласнера з Крістал Пелес, які в суботу завдали першої поразки в сезоні колишній команді Клоппа, Ліверпулю.

"Вау, вони творять дива", — каже Юрген. "Багато речей змінюється. У мене немає думки з цього приводу, чесно кажучи. Футбол, який я дивлюся, — це в основному команди Ред Булл. Чи сиджу я там і кажу: "Що таке футбол? Як він зараз розвивається?" Це не те, чим я займаюся".

"Сіті повертається, вони трохи змінюються. Менеджерам теж це потрібно... новий погляд на речі, щоб залишатися свіжими. Ліверпуль грає у специфічному стилі, дуже, дуже добре. Дуже орієнтовано на атаку. Чи ризикують вони бути трохи вразливими? Так, але є різні шляхи. Я не Папа Римський футбольного зразка, який каже людям, що робити. Принаймні, не за межами світу Ред Булл".

Клопп менш стриманий щодо добробуту гравців. Раніше він описав 32-командний Клубний чемпіонат світу ФІФА як "найгіршу ідею в історії". Чи бачив він щось під час турніру, що змінило б його точку зору?

"Ні", — знизує він плечима. "Я читав сьогодні вранці, що у Челсі (переможців турніру) почалася криза через травми? Окей, можливо, ті травми були б у будь-якому випадку. Але моя експертиза спирається на те, що я знаю, скільки можна очікувати від футболістів у фізичному плані. Я знаю про інтенсивність тренувань, але ми завжди вимагаємо більше. Ми хочемо більше, більше, ще більше... Я не сумніваюся, що це був чудовий турнір, але я його не дивився. Челсі був надзвичайно щасливий перемогти. Чудово, багато грошей. Але в якийсь момент ми повинні подбати про меншість саме тих людей, без яких ця гра не існувала б — і я, звісно, про гравців".

"Немає іншого рішення, окрім як припинити організацію нових турнірів у літню перерву. Для найкращих виконавців світу більше немає перерви. Ви б не робили цього в жодній іншій сфері життя. Уявіть, що ви виводите найкращого артиста щовечора, поки він не впаде, а потім ми говоримо: "Вибачте, він втратив концентрацію...""

А тепер ФІФА обговорює чемпіонат світу з 64 команд у 2030 році?

"Що б я не сказав, я міг би розказати це своїй мікрохвильовці", — каже Клопп. "Це має точно такий самий ефект. Люди скажуть: "О, але ти заробляєш багато грошей!" Дякую, я знаю. Або офіційні особи клубів скажуть: "Так, це гравці та тренери, вони завжди хочуть більше грошей, тому нам потрібно заробляти ці гроші". Тоді чому б не зібратися всім разом за столом і не сказати гравцям, що вони можуть мати вісім тижнів відпустки на рік? Чи можемо ми поговорити (про те, як ми до цього дійдемо)? Спробуйте! Чи дійсно їм так потрібен той зайвий мільйон від тих нововведень?"

Тобто, Клопп дійсно вважає, що тренери та гравці погодилися б на меншу оплату за кращі умови?

"Я не знаю, але якби ви поговорили зі мною, то однозначно так".

Чи бояться футболісти публічно говорити про це?

"Оу, це справді страшна річ", — сміється Клопп. "Гравці, які висловлювалися, отримували травми наступного ж дня! Родрі, наприклад. Він виступив, і наступного дня отримав травму!"

"Але зрозумійте: якщо ви мовчите та не говорите про це — вони точно не зупиняться ніколи. Вони (ФІФА) отримують таке задоволення від участі та мають стільки ідей, що просто забувають про гравців. Ніхто про них не думає".

"PFA (Асоціація професійних футболістів, профспілка англійських футболістів) досить сильно займається цим. Я не єдиний. Я, мабуть, найвідоміший голос іноді — або я був ним!"

"Тому не можна мовчати про це лише тому, що це незручно і люди не хочуть це чути. А якщо ви не хочете це чути, то і не слухайте".

На щастя для Юргена Клоппа, його аудиторія та коло шанувальників завжди будуть набагато ширшими, ніж його мікрохвильова піч.

За матеріалами The Athletic