І це тільки початок.

Прізвисько "Cold Palmer" вже давно знайоме всім, хто бодай трохи стежить за АПЛ. Тепер плеймейкер Челсі та збірної Англії офіційно зробив його своєю торговою маркою. Як дізнався The Athletic, заявку Палмера, подану ще в листопаді до Бюро інтелектуальної власності Великої Британії, схвалили минулої п’ятниці.

Це означає, що ніхто не може використовувати його прізвисько "Cold" у комерційних цілях без дозволу футболіста. Більше того, Палмер також захистив свій автограф.

У заявці вказано цілий перелік товарів, які можуть випускатися під брендом "Cold Palmer" — від мила, бомбочок для ванни та снеків до чохлів для телефонів, дронів, іграшок, канцелярії, різдвяних прикрас і плюшевих ведмедиків.

Після подання заявки від імені власної компанії Palmer Management Limited у серпні він отримав заперечення від французької виноробні Chateau Palmer — бренду з Бордо, який існує ще з 1814 року.

Щоб уникнути конфлікту, Палмер у вересні вніс зміни до заявки, виключивши будь-які згадки про вино. Проте права все одно поширюються на інші алкогольні напої — лікери, міцний алкоголь і навіть алкогольні енергетики.

Торгова марка діятиме до 25 листопада 2034 року, після чого її можна буде подовжити ще на десятиріччя.

Як пояснили The Athletic фахівці з права, цей крок відкриває для Палмера нові можливості.

Що це дає самому Палмеру?

Тепер він має повні юридичні права на використання бренду "Cold Palmer". Це дозволяє йому не лише випускати продукцію під власним ім’ям, а й зміцнює особистий бренд.

"Коли гравець реєструє своє ім’я чи прізвисько як торгову марку, він фактично захищає власну ідентичність, — пояснює експерт з інтелектуальної власності Бен Траверс із компанії Foot Anstey LLP. — Це важливо, поки триває його кар’єра, але водночас створює підґрунтя для заробітку в майбутньому — через ліцензування, мерч або відеоігри".

Реєстрація торгової марки також дає Палмеру сильніший захист від тих, хто може спробувати використати його ім’я чи прізвисько без згоди.

"Коли торгова марка вже зареєстрована, набагато простіше відстояти свої права, — пояснює юристка з інтелектуальної власності Карен Лі з фірми Edwin Coe. — Якщо хтось використовує схожу або ту саму назву, це може вважатися порушенням, а тоді справа може дійти до суду, і це дуже дорого".

Її колега Бен Траверс додає: "Йдеться не лише про прибуток. Це ще й спосіб контролювати власний бренд — хто і як може його використовувати, щоб захистити репутацію".

Сьогодні Палмер є амбасадором Nike і Beats By Dre, а раніше знімався у кампанії Burberry та співпрацював із брендом одягу boohooMAN. Тож не дивно, що він хоче юридично захистити свій імідж — адже бренд Palmer уже давно вийшов за межі футбольного поля.

The Athletic звернувся до представників 23-річного футболіста за коментарем.

Що саме охоплює торгова марка?

Перелік справді вражає — ювелірні вироби, кава, автомобілі, полірувальні засоби для взуття, карткові ігри, біноклі й багато іншого.

Після суперечки з Chateau Palmer із заявки прибрали все, що стосувалося вина (клас 33 у документації). Проте решта категорій залишилася без змін.

"Вони, очевидно, вирішили охопити якомога ширший спектр товарів — і це цілком звична практика, — пояснює юрист Себастьян Стюарт із Bristows LLP. — Зазвичай заявники одразу вказують багато різних напрямів, щоб у майбутньому мати простір для розвитку і водночас заблокувати іншим можливість використати цю назву".

"Під час подання заявки треба чітко прописати, які саме товари й послуги ти хочеш захистити, — додає Траверс. — І хоча ти повинен мати намір реально їх використовувати, багато хто дивиться наперед — на те, що може з’явитися через кілька років".

"Усе це може стати дуже прибутковим — завдяки колабораціям або мерчу, якщо бренд Cold Palmer буде використовуватись офіційно", — підсумовує Лі.

Палмер також хоче запатентувати своє святкування голів

Окрім бренду "Cold Palmer", він подав заявку на реєстрацію свого фірмового святкування — "зі здриганням від холоду". Торгова марка ще не затверджена, але до заявки навіть додали двосекундне відео, де Палмер виконує свій знаменитий рух.

Важливо: цей патент стосується лише комерційного використання — наприклад, у рекламі напоїв чи одягу. Ніхто не забороняє футболістам чи фанатам повторювати жест під час гри.

Цікаво, що сам рух не оригінальний: його використовує також Морган Роджерс з Астон Вілли, який і надихнув Палмера. Обидва свого часу грали разом у молодіжній команді Манчестер Сіті.

Закон дозволяє зареєструвати торгову марку навіть у випадку, якщо ідея не належала заявнику спочатку. Уперше Палмер використав цей жест у грудні 2023 року після голу за Челсі в матчі проти Лутона.

В інтерв’ю Daily Telegraph він пояснив:

"Цей рух символізує радість, пристрасть і наполегливість у грі. І водночас це кумедно — чудово поєднується з моїм ім’ям. Усі знають, що це моє святкування. Так, хтось робив його і раніше, але всі розуміють: це — моє".

Як це впливає на Челсі?

Зазвичай стандартні контракти гравців АПЛ не охоплюють права інтелектуальної власності, такі як торгові марки. "Це ще одне підтвердження, що Палмер зробив доволі сміливий і нестандартний крок", — зазначає юрист Себастьян Стюарт.

Фактично це означає, що тепер сам клуб Челсі потребуватиме дозволу або ліцензії, щоб використовувати марку Cold Palmer у своїх маркетингових матеріалах. "Клубу доведеться отримати його згоду або укласти ліцензійну угоду, — пояснює Карен Лі. — Те саме стосується і його інших спонсорів. Це може стати ще одним джерелом доходу для гравця".

А як щодо відеоігор, наприклад EAFC?

Компанія Electronic Arts, яка вже співпрацювала з Палмером, тепер також повинна буде отримати дозвіл на використання бренду чи святкування в грі. Якщо Палмер погодиться, буде підписано окрему угоду, яка визначить умови використання.

"Це питання комерційних домовленостей, — каже Стюарт. — Оплата може бути фіксованою сумою або у вигляді роялті — наприклад, від кожного продажу гри чи за певний період дії ліцензії. Такі угоди зазвичай також містять обмеження, щоб бренд не використовували у спосіб, який може нашкодити репутації гравця".

В іншому випадку EA може просто уникнути складнощів — і не використовувати у грі ані ім’я Cold Palmer, ані його фірмове святкування, якщо його все ж офіційно зареєструють.

Чи робили так інші футболісти?

Так, і вже давно. Девід Бекхем одним із перших зареєстрував власну торгову марку, охопивши не лише одяг, а й десятки інших категорій товарів. Криштіану Роналду пішов ще далі — запатентував своє ім’я, ініціали CR7 і навіть легендарне святкування “Siuuu”.

Ліонель Мессі захистив своє прізвище після судової суперечки з велосипедним брендом Massi. Кіліан Мбаппе має торгові марки не лише на ім’я й ініціали, а й на жест після гола та дві фрази, які стали його фірмовими: "Le football, il a changé" ("Футбол змінився") і "Moi, tu m’parles pas d’âge" ("Не кажи мені про вік").

Маркос Рашфорд зареєстрував своє ім’я у США, Ерлінг Голанд — підпис і святкування голів у Норвегії, а Гарет Бейл — свій жест із серцем "Eleven of Hearts".

"Сьогодні футболісти стають бізнесами, — каже юрист Себастьян Стюарт. — Вони виходять за межі спорту й будують величезні комерційні бренди. І приклад Палмера — чудовий показник того, куди все рухається. Адже в Британії поки немає чіткої правової системи, що захищає імідж гравців, тож клуби завжди мали перевагу".

"Тепер, коли гравці самі починають реєструвати свої торгові марки, це може відкрити шлях для нової ери — коли футболісти зможуть контролювати власний образ, самостійно ліцензувати його й отримувати з цього прибуток".

The Athletic