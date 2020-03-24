Сегодня очередная годовщина со дня смерти Йохана Кройфа. Все награды и титулы меркнут перед его вкладом в сам футбол — самые великие игроки и тренеры признавали, что голландец изменил Игру.

Памяти великого голландца мы подготовили онлайн-викторину.

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Горка Элустондо

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