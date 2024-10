Французька Ліга 1 представила новий трофей у рамках кампанії з ребрендингу. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Новий трофей замінить минулий, який вручався чемпіону Франції з сезону-2006/07 до сезону-2023/24.

Чинним чемпіоном Франції є ПСЖ.

This is how the new Ligue 1 trophy was built



