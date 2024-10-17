Чинним чемпіоном Франції є Парі Сен-Жермен.
x.com/Ligue1
17 жовтня 2024, 18:47
Французька Ліга 1 представила новий трофей у рамках кампанії з ребрендингу. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
Новий трофей замінить минулий, який вручався чемпіону Франції з сезону-2006/07 до сезону-2023/24.
Чинним чемпіоном Франції є ПСЖ.
Додамо, що раніше Ліга 1 змінила логотип та титульного спонсора, де McDonald's змінив Uber Eats.
Після семи турів Монако очолює Лігу 1, набравши 19 очок, випереджаючи ПСЖ (17) та Марсель (14).