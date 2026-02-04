Франція

Генеральний директор клубу повідомив, що точна дата відновлення чемпіона світу 2018 року невідома.

Іменитий центральний півзахисник Монако Поль Погба, який приєднався до клубу минулого літа, поки що провів лише три неповні матчі через серію травм.

Керівництво клубу не має чіткого розуміння, коли 32-річний гравець зможе повернутися до повноцінних тренувань та змагань. Генеральний директор Монако Тіаго Скуро заявив для RMC Sport:

"Поки що немає чіткої відповіді на питання, коли Поль Погба зможе повернутися до тренувань. Усі фахівці медичного відділу зосереджені на пошуку рішень. Ми ще маємо розвинути процес, щоб прояснити ситуацію.

Як і при будь-якій травмі, перший етап — це повернення на поле, а потім — поступовий прогрес на тренуваннях, щоб відновити форму, необхідну для гри".

Погба травмував ліву литку у середині грудня і з того часу не відновлював тренувальний процес. З моменту приходу до Монако він провів лише 30 хвилин у трьох матчах Ліги 1: проти Ренна (1:4), проти ПСЖ (1:0) та проти Бреста (0:1).

Як повідомляє RMC Sport, у зв’язку з травмою Поль Погба був вилучений зі списку Монако для участі у Лізі чемпіонів, разом з травмованими Мохамедом Салісу та Такумі Мінаміно. Натомість до складу були включені Кріпен Діатта, Ваут Фас та Сімон Адінгра.