Франція

Українець гратиме під керівництвом колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки.

Французький Ліон оформив перехід українського форварда Романа Яремчука з грецького Олімпіакоса. Про це повідомляє офіційний сайт «ткачів».

Зазначається, що мова йде про орендну угоду до кінця поточного сезону з можливістю подальшого викупу за пʼять мільйонів євро.

У новій команді Яремчук виступатиме під 20-м номером.

Цього сезону Роман Яремчук відіграв за Олімпіакос 16 матчів, забив чотири голи (всі в Кубку Греції) та віддав одну результативну передачу.