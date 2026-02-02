Українець гратиме під керівництвом колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки.
Роман Яремчук, Lyon
02 лютого 2026, 19:20
Французький Ліон оформив перехід українського форварда Романа Яремчука з грецького Олімпіакоса. Про це повідомляє офіційний сайт «ткачів».
Зазначається, що мова йде про орендну угоду до кінця поточного сезону з можливістю подальшого викупу за пʼять мільйонів євро.
У новій команді Яремчук виступатиме під 20-м номером.
Цього сезону Роман Яремчук відіграв за Олімпіакос 16 матчів, забив чотири голи (всі в Кубку Греції) та віддав одну результативну передачу.