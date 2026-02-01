Франція

Французький клуб підписав 35-річного форварда для посилення атакувальної лінії.

Французький клуб Париж офіційно оголосив про підписання контракту з 35-річним нападником Чіро Іммобіле, який раніше виступав за італійську Болонью. Угода дозволить форварду приєднатися до команди та брати участь у другій частині поточного сезону.

Іммобіле є досвідченим гравцем із багаторічним виступом на високому рівні в Італії, зокрема у складі Лаціо, де він ставав найкращим бомбардиром Серії А.

У поточному сезоні Серії А форвард провів шість матчів за Болонью, однак не відзначився результативними діями.

