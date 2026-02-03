Франція

19-річний французький захисник проведе сезон у складі ліонців, продовжуючи набиратися досвіду на дорослому рівні.

Парі Сен-Жермен офіційно оголосив про оренду молодого захисника Ноама Камара до Ліона з правом подальшого викупу. 19-річний француз продовжить кар’єру в іншому клубі Ліги 1, де отримає більше ігрової практики.

Камара приєднався до ПСЖ у 2024 році, коли йому було 17 років, а вже у квітні 2025-го дебютував за першу команду парижан. Свій перший професійний контракт футболіст підписав у серпні того ж року.

У вересні захисник також дебютував за молодіжну збірну Франції U20, яка дійшла до півфіналу чемпіонату світу серед гравців до 20 років.

Нагадаємо, ПСЖ переміг Страсбур та повернувся на перше місце Ліги 1.