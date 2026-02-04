Франція

У вінгера Лілля діагностували частковий розрив сухожилля стегна.

Атакуючий півзахисник Лілля Етан Мбаппе зазнав серйозної травми та надовго вибув з ігрового ритму команди.

Як повідомляє Foot Mercato, медичне обстеження підтвердило частковий розрив сухожилля правого стегна.

Головний тренер Лілля Бруно Женезіо ще після поразки від Ліона (0:1) зізнавався, що побоюється за стан молодого футболіста, зазначивши, що команда втратила його "на певний час". Побоювання наставника підтвердилися, хоча діагноз виявився не найгіршим із можливих — розрив не є повним.

За попередніми оцінками, 19-річний вінгер пропустить щонайменше два місяці. Водночас терміни відновлення можуть збільшитися залежно від процесу загоєння ушкодження.

Травма викликає особливе занепокоєння з огляду на минулий досвід Мбаппе. У травні минулого року отримав схоже ушкодження, але вже лівої ноги, яке потребувало хірургічного втручання та призвело до чотиримісячної паузи. Цього разу операції, ймовірно, вдасться уникнути, однак процес реабілітації буде тривалим.

У поточному сезоні Етан Мбаппе, який є молодшим братом зіркового Кіліана Мбаппе, провів за Лілль 15 матчів (537 хвилин), забив три голи та віддав один асист.