Зірковий португалець може повернутися на поле у матчі проти Аль-Іттіхада.

Кріштіану Роналду, ймовірно, завершить свій страйк і зіграє у найближчому матчі Ан-Насра проти Аль-Іттіхада. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на високопоставлених представників Саудівської Про-ліги.

За інформацією джерела, очікується, що португалець уже висловив свою позицію керівництву та готовий повернутися до гри в п’ятницю. Раніше Роналду пропустив матч чемпіонату проти Аль-Ріяда, в якому Ан-Наср здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

BREAKING: Senior Saudi football officials are now expecting Cristiano Ronaldo to end his strike and play against Al Ittihad on Friday 🚨 pic.twitter.com/ONpp9FIG3B — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 4, 2026

Водночас повідомляється, що 40-річного форварда не бачили на тренувальній базі Ан-Насра, а деякі джерела стверджували, що він вирушив до Португалії напередодні свого 41-го дня народження, який Роналду святкує у четвер.

Попри це, Кріштіану залишається одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Саудівської Аравії — на його рахунку 17 голів у 18 матчах поточного сезону. Очікується, що участь Роналду у принциповому поєдинку з Аль-Іттіхадом стане ключовою подією туру.