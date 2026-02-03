Франція

Український форвард розповів про адаптацію, вибір ігрового номера та фактори, що вплинули на його рішення приєднатися до ткачів.

Новачок французького Ліона Роман Яремчук дав своє перше розгорнуте інтерв’ю клубній пресслужбі. 30-річний нападник розповів про адаптацію, вибір ігрового номера та фактори, що вплинули на його рішення приєднатися до ткачів.

Роман хотів взяти свій звичний 7-й номер, але оскільки він був зайнятий, форвард обрав №77. Також Яремчука мотивує цікавий історичний факт: перший асист в історії Ліона зробив саме уродженець Львова.

"Це додаткова мотивація підтримати цей челендж: розвивати українців в Ліоні, віддавати асисти та забивати голи", — заявив Роман.

Важливу роль у переході відіграла персона головного тренера, який чудово знайомий з українським футболом часів роботи в донецькому Шахтарі (мова йде про Паулу Фонсеку).

Він знає менталітет українців. Він топ-тренер, який працював з топ-командами. Пам’ятаю, я грав проти нього, коли він тренував "Шахтар. Тоді він став чемпіоном, здається, тричі поспіль. У нього була суперкоманда з божевільною дисципліною. Зараз він так само довіряє молодим, і мені хочеться використати свій шанс", — наголосив нападник.

Як з’ясувалося, Ліон намагався підписати Яремчука ще минулого літа, але тоді трансфер зірвався.

Зі мною зв’язувалися представники Ліона ще в минулому сезоні. Тоді це було складно через багато причин. Зараз це стало реальністю. Коли випав такий шанс, я сказав собі, що з другого разу все має вийти", — зауважив форвард.

У новій команді Роман не буде самотнім — він возз'єднався з Клінтоном Матою, з яким разом виступав за Брюгге.

"Він допоміг мені в перший день. Це дуже позитивний хлопець, душа роздягальні, з ним ніколи не буває нудно", — добавив українець.

Яремчук підкреслив, що де б він не грав, завжди намагається представляти Україну в найкращому світлі, адже вдома залишаються його батьки та друзі. На завершення, нападник закликав вболівальників підтримувати команду не дивлячись на результат, та пообіцяв робити все можливе, щоб тішити своїми виступами на футбольному полі