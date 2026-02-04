Іспанія

Клуб не має коштів і навіть не розглядала підписання захисника.

Спортивний директор Севільї Антоніо Кордон заявив, що клуб не мав фінансової можливості розглядати підписання центрального захисника, зокрема й Серхіо Рамоса, навіть на правах вільного агента.

За словами функціонера, пріоритетом клубу під час зимового трансферного вікна було підсилення атаки, а на інші позиції коштів не залишилося через жорсткі фінансові обмеження Ла Ліги.

"Нашим пріоритетом був нападник. Ми ніколи не розглядали можливість підписання центрального захисника. У нас просто немає грошей. Це як намагатися купити машину без коштів", — цитує Кордона іспанська преса.

Він також підкреслив, що Севілья наразі не може реєструвати навіть вільних агентів, оскільки зарплатний ліміт клубу майже вичерпаний. Сам Кордон запевнив, що не отримував жодних прямих пропозицій від Рамоса щодо можливого повернення.

"Якщо немає фінансової можливості, я волію навіть не думати про такі варіанти", — додав спортивний директор.

Нагадаємо, раніше в іспанських ЗМІ з’являлися чутки про потенційне повернення Серхіо Рамоса до Севільї, вихованцем якої він є. Однак клуб остаточно виключив таку можливість у поточній ситуації.

Окрім того, на початку січня з'явилася інформація про те, що 39-річний іспанець у складі інвестиційної групи зробив пропозицію поточним власникам Севільї й планує придбати клуб.