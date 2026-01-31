Франція

Керівництво левів узгоджує останні деталі угоди з грецьким Олімпіакосом.

Український форвард Роман Яремчук прилетів до Ліона для завершення свого переходу до місцевого Олімпіка. Про це повідомляє інсайдер Фабріс Гоукінс, посилаючись на журналіста авторитетного видання L'Equipe Уго Гільєме.

За наявною інформацією, 30-річний нападник вже досяг повної домовленості з французьким клубом щодо умов співпраці. Наразі керівництво Левів узгоджує останні деталі угоди з грецьким Олімпіакосом.

Очікується, що трансфер відбудеться на правах оренди до кінця сезону. У договорі також буде прописана опція викупу гравця за 4 мільйони євро. Офіційне оголошення про перехід може з'явитися найближчим часом після проходження медогляду.