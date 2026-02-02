Франція

Наставник ПСЖ відзначив серію перемог, але попередив про конкуренцію з боку Ланса, Марселя та Ліона.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував боротьбу за чемпіонство у французькій Лізі 1 після перемоги над Страсбуром (2:1) у матчі 20-го туру. Іспанський фахівець наголосив, що чемпіонат Франції залишається непростим, попри скептичне ставлення ззовні.

"Я думаю, що шоста перемога поспіль у чемпіонаті — це чудово. Це складна ліга, навіть якщо люди так не думають. Ланс теж перемагає, у них неймовірна серія".

Енріке також звернув увагу на потенційну загрозу з боку інших грандів, які можуть посилити тиск у турнірній таблиці.

"Все одно буде нам непросто, особливо якщо Марсель та Ліон покращать свої результати. Кінець сезону буде важким", — сказав Іспанець.

