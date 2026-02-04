Німеччина

Травма стегна вивела Лейте з ладу на 4—6 тижнів.

Берлінський Уніон тривалий час змушений буде обходитися без одного з ключових гравців оборони — Діогу Лейте. Як повідомляє kicker, португальський центрбек через травму стегна вибув із гри на термін від чотирьох до шести тижнів.

Лейте зазнав ушкодження у матчі Бундесліги проти Гоффенхайма (1:3), коли був змушений залишити поле на 75-й хвилині. Футболіста одразу забинтували, а його біль був помітний ще під час гри.

Травма могла вплинути і на можливий трансфер захисника. Спортивний директор Уніона Горст Гельдт підтвердив, що Лейте перебував у сфері інтересів низки клубів, повідомлялося навіть про Барселону. Однак жодної офіційної пропозиції команда так і не отримала.

"Він був у списках багатьох клубів, але письмової пропозиції не надходило", — заявив Гельдт.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли про нібито досягнуту домовленість між Лейте та римським Лаціо щодо вільного переходу влітку, адже контракт гравця з Уніоном завершується після сезону. Втім, за даними kicker, португалець поки не підписував жодної угоди і зберігає всі варіанти відкритими.

Через травму Лейте точно пропустить найближчий матч Бундесліги проти Айнтрахта Франкфурт. Також у цій грі Уніону не допоможуть Том Роте, Йосип Юранович і Роберт Сков.

Головний тренер команди Штеффен Баумгарт розраховує, що заміною Лейте в обороні стане орендований у Гоффенхайма Стенлі Нсокі.

Матч між Уніоном Берлін та Айнтрахтом відбудеться у п’ятницю, 6 лютого о 21:30.