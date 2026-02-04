Франція

Французький клуб демонструє рішучість зберегти лідерів, відхиливши низку багатомільйонних пропозицій.

Страсбур, який під час зимового трансферного вікна вже втратив кількох виконавців, налаштований будь-що втримати свого нападника Хоакіна Панічеллі.

Клуб відповів відмовою на пропозицію щодо трансферу аргентинця у розмірі 50 мільйонів євро. Аналогічне рішення керівництво прийняло і стосовно Гели Дуе та Дієго Морейри, за яких пропонували по 45 мільйонів євро.

Раніше активний інтерес до Панічеллі виявляв англійський Крістал Пелес. У поточному сезоні 23-річний форвард демонструє чудову форму: на його рахунку 13 голів та 2 результативні передачі у 28 матчах. Контракт гравця з командою діє до літа 2030 року.