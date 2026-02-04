Україна

Чинний володар трофею остаточно склав повноваження.

Напередодні вже ближче до нічого часу ми визначили першого учасника майбутнього фіналу Кубка англійської ліги, яким став лондонський Арсенал у дербі проти Челсі. І вже на наступний день треба було з’ясувати суперника за поєдинком на Вемблі для команди Мікеля Артети. Варіантів було небагато – усього два: Манчестер Сіті або ж Ньюкасл. А якщо брати до уваги події тритижневої давнини на Сент-Джеймс-Парк, то взагалі півтора — колектив Хосепа Гвардіоли тоді переміг у два м’ячі (2:0).

Тож якась додаткова впевненість у футболістів "містян" перед грою на Етіхаді все ж таки була наявна. А цьому сезоні для них цей фактор має все ж таки неабияку вагу. Залишалось його реалізувати, у чому господарям поля суттєво допомогло банальне везіння, яке буквально притягував до себе їхній єгипетський нападник Омар Мармуш.

Інакше голи форварда на сьомій хвилині, коли м’яч перелетів над Рамсдейлом рикошетом від підкату Берна, та на 29 хвилині, коли відскок від Тріпп’єра під час прострілу Семеньйо з лівого флангу штрафного на дальню опустився просто на голову Мармушу перед порожніми воротами, і не назвеш. А вже за три хвилини після цього Сіті взагалі вбив будь-яку інтригу в цій грі третім голом, але цього разу вже Рейндерс у центрі чужих володінь скористався відскоком від зміщення Семеньйо з правого флангу.

Проте в цій грі були не тільки голи команди з Манчестера. А ще й великий внесок їхнього воротаря Траффорда в те, що "сороки" не повернулись до боротьби своєчасно. Принаймні три виходи на побачення від Віллока, Гордона та Вісса вдалось відбити молодому голкіперу, а ще одного разу він потягнув фірмовий удар головою від Ботмана. Тож і в захисті в команди Гвардіоли виникали певні цікаві пригоди.

І навіть забити зрештою зумів Ньюкасл у цій грі. Але всього одного разу — на 62 хвилині Еланга проскочив усіх захисників під час ривку з правого флангу до штрафного й завершив цю історію ударом під дальню стійку. Не останній момент для шведа в цій грі, але потім з’явився ще один скандинав, норвежець Ерлінг Голанд, і тут ми вже маємо говорити, що Рамсдейл урятував свою команду від ще більш значної переваги суперників за рахунком. Хоча вона й так виявилась переконливою.

Фінальний свисток арбітра Тоні Геррінгтона з Клівленда сформував фінальну пару Кубка англійської ліги-2025/26 Арсенал — Манчестер Сіті, які зіграють на Вемблі 22 березня, тоді як Ньюкасл у статусі чинного володаря трофею склав повноваження достроково.

Манчестер Сіті — Ньюкасл 3:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 — Еланга, 62

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Хусанов, Аке (Аллейн, 46), Аїт-Нурі — Рейндерс, Ніко (Льюїс, 83), О’Райлі (Родрі, 71) — Фоден (Шеркі, 71), Мармуш, Семеньйо (Голанд, 71).

Ньюкасл: Рамсдейл — Тіав, Ботман, Берн — Тріпп’єр (Осула, 76), Ремзі, Тоналі, Голл (Мерфі, 46) — Віллок (Еланга, 46), Вольтемаде (Вісса, 46), Гордон (Барнс, 45).



Попередження: Нунес, Родрі