Франція

Головний тренер французького клубу відзначив сильні сторони форварда та пояснив, чому він важливий у тактичних схемах команди.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека поділився думкою щодо переходу українського форварда Романа Яремчука.

"Роман — справжній нападник, дуже сильний у штрафному майданчику. У нас не було гравця з такими характеристиками. Павел Шульц не зовсім підходить на цю роль, Ендрік може впоратися, але Роман стане важливим проти команд, які глибоко обороняються. З ним ми матимемо більше тактичних варіантів", — сказав Фонсека.

Португальський фахівець додав, що конкуренція серед нападників — позитивний фактор для команди:



"У нас більше можливостей із Павелом, Романом та Ендріком. Це створює конкуренцію, і це зміцнює команду".

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Ліона на пів року оренди з Олімпіакоса за 1,5 млн євро, з опцією викупу за 5 млн. У поточному сезоні українець провів 16 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Ліон посідає четверте місце у Лізі 1 і напряму вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи. Наступний матч команда проведе 4 лютого проти Лаваля у Кубку Франції.