Захисника ПСЖ відсторонили на одну гру та дали умовне покарання за вилучення у матчі зі Страсбуром.

Правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі отримав одноматчеву дискваліфікацію в Лізі 1 після вилучення у поєдинку проти Страсбура, який завершився поразкою парижан з рахунком 1:2.

Контрольно-дисциплінарний комітет французької ліги ухвалив рішення відсторонити 27-річного марокканця на одну гру, а також наклав на нього умовну дискваліфікацію ще на один матч. Таким чином, Хакімі не допоможе команді у найближчому принциповому протистоянні з Марселем.

У поточному сезоні захисник провів 16 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Наразі ПСЖ впевнено лідирує в чемпіонаті Франції, маючи 48 очок. Центральний матч туру проти Марселя відбудеться 8 лютого на полі парижан.