Франція

Бразилець феєрично стартував в Ліоні.

Нападник мадридського Реала Ендрік, який до кінця сезону на правах оренди виступатиме в Ліоні, висловився про порівняння з Карімом Бензема.

«Це дуже добре для мене, тому що він великий гравець, неймовірний футболіст, який був найкращим у світі. Але ні, Карім кращий за мене, він великий гравець. Я дуже радий бути тут, де він грав.

Я сподіваюся, що він зможе добре завершити свою кар'єру або грати якнайдовше», – сказав Ендрік.

Нагадаємо, що Карім Бензема був у структурі Ліона з 2004 по 2009 рік.