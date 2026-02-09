Франція

Дисциплінарне провадження.

Ренн оголосив про усунення головного тренера Хабіба Бея та його помічників.

«Ренн порушив дисциплінарне провадження проти свого головного тренера Хабіба Бея та його помічників Олів'є Сарагальї, Себастьяна Бішара та Янна Кавецци.

До ухвалення рішення тренування першої команди проводитимуть Себастьян Тамбуре, П'єр-Александер Лельєвр та Максим Ле Маршан», — йдеться в заяві клубу.

Ренн програв 4 останніх матчі у всіх турнірах із загальним рахунком 1:12. У турнірній таблиці Ліги 1 клуб посідає 6-е місце, набравши 31 очко після 21 туру.