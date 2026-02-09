Франція

Вінгер ПСЖ взяв участь у дев’яти результативних діях проти цього суперника, що є його особистим максимумом для одного клубу.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле встановив особистий рекорд результативності у матчах проти Марселя.

За даними Opta, у поєдинках із цим клубом у всіх турнірах Дембеле взяв участь у дев’яти результативних діях: забив п’ять м’ячів і віддав чотири результативні передачі.

Цей показник є максимальним для француза у матчах проти одного конкретного клубу.

Раніше, у матчі 21 туру Ліги 1, ПСЖ здобув розгромну перемогу над Марселем з рахунком 5:0, а Дембеле оформив два голи та одну результативну передачу.

Нагадаємо, Дембеле визнаний найкращим спортсменом Франції у 2025 році.