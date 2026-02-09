Нідерланди. Новина
Головний тренер амстердамського клубу відзначив технічну підготовку та універсальність українського футболіста.
Олександр Зінченко, getty images
09 лютого 2026, 17:25
Головний тренер Аякса Фред Грім прокоментував перший матч Олександра Зінченка за амстердамську команду. Слова наставника цитує vi.nl.
Нідерландський фахівець не приховував захоплення досвідченим новачком. Він зазначив:
"Олександр технічно підготовлений, має хороше ігрове мислення і приносить необхідний досвід".
Грім також відзначив універсальність українського футболіста:
"Я бачу в ньому лівого захисника, опорного півзахисника, а також гравця позиції вісімки".
Нагадаємо, що Олександр Зінченко провів перший матч за Аякс, у якому амстердамська команда зіграла внічию з АЗ – 1:1. Український гравець виступатиме за клуб до кінця сезону.
У турнірній таблиці Ередивізі Аякс займає четверте місце з 39 очками. Наступний матч команда проведе 14 лютого проти Фортуни Сіттард.