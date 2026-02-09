Нідерланди. Новина

Головний тренер амстердамського клубу відзначив технічну підготовку та універсальність українського футболіста.

Головний тренер Аякса Фред Грім прокоментував перший матч Олександра Зінченка за амстердамську команду. Слова наставника цитує vi.nl.

Нідерландський фахівець не приховував захоплення досвідченим новачком. Він зазначив:

"Олександр технічно підготовлений, має хороше ігрове мислення і приносить необхідний досвід".

Грім також відзначив універсальність українського футболіста:

"Я бачу в ньому лівого захисника, опорного півзахисника, а також гравця позиції вісімки".

Нагадаємо, що Олександр Зінченко провів перший матч за Аякс, у якому амстердамська команда зіграла внічию з АЗ – 1:1. Український гравець виступатиме за клуб до кінця сезону.

У турнірній таблиці Ередивізі Аякс займає четверте місце з 39 очками. Наступний матч команда проведе 14 лютого проти Фортуни Сіттард.