Головний тренер Аякса Фред Грім прокоментував перший матч Олександра Зінченка за амстердамську команду. Слова наставника цитує vi.nl.

Нідерландський фахівець не приховував захоплення досвідченим новачком. Він зазначив:

"Олександр технічно підготовлений, має хороше ігрове мислення і приносить необхідний досвід".

Грім також відзначив універсальність українського футболіста:

"Я бачу в ньому лівого захисника, опорного півзахисника, а також гравця позиції вісімки".

Нагадаємо, що Олександр Зінченко провів перший матч за Аякс, у якому амстердамська команда зіграла внічию з АЗ – 1:1. Український гравець виступатиме за клуб до кінця сезону.

У турнірній таблиці Ередивізі Аякс займає четверте місце з 39 очками. Наступний матч команда проведе 14 лютого проти Фортуни Сіттард.