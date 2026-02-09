Іспанія

Барселона залишила Реал на самоті.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував вихід каталонського клубу з Суперліги. Його слова наводить AS.

«То був проєкт, який неможливо реалізувати. Суцільні витрати та жодних переваг. Нам було некомфортно, бо стосунки з Реалом не найкращі.

Ми повернулися до європейської родини. Барселона офіційно оголосили про вихід із Суперліги. Ми налагодили стосунки із УЄФА. Між нами та Чеферіном все добре. Ми повернемося до всіх організацій з метою сталого розвитку європейського футболу», – сказав Лапорта.