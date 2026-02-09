Франція

Інвестиційний консорціум повинен вирішити питання взаємозв’язку клубів до 1 березня, інакше Челсі загрожує виключення з Ліги чемпіонів.

Фанати Страсбура планують провести акції протесту проти консорціуму BlueCo, вимагаючи виходу інвесторів з клубу, пише Topskills Sports UK.

BlueCo також володіє Челсі, який уже отримав попередження від ФІФА та УЄФА про можливе виключення з Ліги чемпіонів наступного сезону, якщо Страсбур також проб’ється до головного клубного турніру.

Незважаючи на успіхи Страсбура в Лізі 1, де команда наразі займає 7-е місце, та на розширення стадіону після приходу BlueCo, значна частина фанатів вважає, що клуб втратив свою душу та індивідуальність.

Перехід форварда Давида Датро Фофана до Страсбура в останній день трансферного вікна став дванадцятим випадком переходу гравців між клубами, що належать BlueCo, лише в цьому сезоні.

BlueCo має вирішити конфлікт інтересів між клубами до 1 березня. Якщо Страсбур фінішує в Лізі 1 вище за Челсі в АПЛ і обидва клуби потраплять у Лігу чемпіонів, лондонському клубу загрожує виключення з турніру. Подібна ситуація вже траплялася минулого сезону, коли Кристал Пелас через виступ Ліона був переведений з Ліги Європи до Ліги конференцій.

У нинішньому сезоні Страсбур також виступає в Лізі конференцій, де пробився до 1/8 фіналу, а в Кубку Франції команда дійшла до четвертьфіналу, де зустрінеться з Реймсом.

Наступний матч підопічні Гері О’Ніла проведуть 14 лютого на виїзді проти Марселя.