Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 8 лютого 2026 року.

Парі Сен-Жермен у матчі 21 туру французької Ліги 1 на власному полі розгромив Марсель (5:0).

Поєдинок перетворився в підсумку не на велике французьке протистояння, а на казна-що через неспроможність "провансальців" щось зробити у відповідь на дії суперників.

Команда Луїса Енріке до перерви відвантажила гостям два м’ячі зусиллями Дембеле, а вже після відпочинку могла забивати хоч десять голів, але обмежилась лише додатковими трьома.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Марсель у рамках 21-го туру французької Ліги 1-2025/26:

ПСЖ — Марсель 5:0

Голи: Дембеле, 12, 37, Медіна, 64 (авт.), Кварацхелія, 64, Лі Кан Ін, 74

ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері (Ернандес, 75), Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Маюлю (Дро, 75), Вітінья, Невеш — Дуе (Кварацхелія, 62), Дембеле (Рамуш, 75), Баркола (Лі Кан Ін, 68).

Марсель: Де Ланге — Павар (Абделлі, 62), Балерді, Медіна — Веа, Тімбер, Гейб’єрг, Емерсон — Грінвуд (Надір, 80), Гуїрі, Нванері (Пайшан, 46).

Попередження: Вітінья, Заїр-Емері — Емерсон, Балерді