Нападник мадридського клубу висловив незадоволення офсайдом, зафіксованим у його дії, і назвав арбітрів "клоунами".

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе висловив критику на адресу суддів після перемоги команди над Валенсією в матчі 23-го туру Ла Ліги з рахунком 2:0.

Французький форвард обурився епізодом незадовго до перерви, коли суддя зафіксував офсайд після того, як м’яч відбили захисники Валенсії. Мбаппе не зрозумів, чому було зараховано порушення, і звернувся до четвертого арбітра з проханням пояснити рішення.

"Як це може бути офсайдом? Мені потрібне пояснення. Давайте зайдемо всередину підтрибунного приміщення, і ви поясните мені, тому що я не розумію. Я з вами говорю, а ви навіть не дивитеся на мене, зі мною не розмовляєте", — сказав Мбаппе, звертаючись до резервного судді, повідомляє AS.

Не отримавши відповіді, нападник звернувся до партнера по команді Камавінги і додав французькою: "Клоуни, арбітри".

Після 23 матчів Ла Ліги мадридський Реал набрав 57 очок і займає друге місце в турнірній таблиці. Валенсія з 23 очками розташовується на 17-й позиції.