Іспанія

Головний тренер мадридського клубу не пояснює захиснику причини перебування в запасі.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа практично не спілкується із захисником команди Даніелем Карвахалем, повідомляє El Chiringuito.

Карвахаль вважає себе готовим до участі в матчах, проте тренер не надає пояснень щодо його місця в запасі. Діюча угода капітана з клубом діє до 30 червня 2026 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що захисник також не бере участі у передматчевих розминках.

Даніель Карвахаль виступає за Реал із 2013 року. За цей період він провів 436 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів та віддав 65 результативних передач. У поточному сезоні футболіст зіграв 10 матчів, не маючи результативних дій. За даними порталу Transfermarkt, його трансферна вартість оцінюється в 7 млн євро.

Раніше повідомлялось, що керівництво Реала невдоволене експериментами Арбелоа з позиціями гравців.