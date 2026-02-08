Франція

Бразильський форвард отримав пряму червону картку після втручання VAR, але гості втримали мінімальну перевагу.

Форвард Ліона Ендрік був вилучений з поля у виїзному матчі 21-го туру французької Ліги 1 проти Нанта, який завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Бразильський нападник, права на якого належать мадридському Реалу, спочатку отримав дві жовті картки від арбітра Матьє Верніса — на 2-й та 61-й хвилинах зустрічі. Втім, після втручання системи VAR та особистого перегляду відеоповтору головним суддею друге попередження було скасовано та замінено на пряму червону картку. Рефері зафіксував грубий фол — удар по ахіллу Демена Ассумані.

Попри гру в меншості, Ліон зумів утримати переможний рахунок. Єдиний гол у матчі було забито в середині першого тайму — точного удару завдав Павел Шульц. Невдовзі після цього Ендрік мав шанс подвоїти перевагу, однак воротар Нанта Антоні Лопеш врятував свою команду. У другому таймі господарі намагалися скористатися чисельною перевагою, але зрівняти рахунок не змогли — наприкінці зустрічі Ерба Гірассі поцілив у штангу.

Нант – Ліон 0:1

Гол: Шульц, 25

Вилучення: Ендрік (Л), 61

Для Ендріка цей матч став шостим у складі Ліона. У попередніх п’яти поєдинках він відзначився п’ятьма забитими м’ячами та двома результативними передачами.

Також зазначимо, що взимку Ліон орендував українського нападника Романа Яремчука. Форварда не встигли заявити на гру проти Нанта, однак його дебют за французький клуб може відбутися вже в наступному турі.