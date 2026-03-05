Франція

Стартовий вихід проти Ланса стане шансом забити перший гол у турнірі.

У четвер, 5 березня, відбудеться матч 1/4 фіналу Кубка Франції між Ліоном та Лансом. Початок поєдинку о 22:10 за київським часом.

Стартові склади команд вже визначені. З перших хвилин у складі Ліона на поле вийде форвард збірної України Роман Яремчук. Для нього це дебютний матч у Кубку Франції.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le RC Lens 👊🔴🔵#OLRCL pic.twitter.com/nsrkEeo0Sp — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2026

Яремчук не вперше виходить у старті. У минулому поєдинку Ліги 1 проти Марселя нападник також грав з перших хвилин і провів на полі 60 хвилин. У цьому сезоні чемпіонату Франції він відзначився однією результативною передачею.

На шляху до чвертьфіналу Ліон здолав Сен-Сір Коллонж (3:0), Лілль (2:1) та Лаваль (2:0). Ланс же переміг Феньє-Ольнуа (3:1), Сошо (3:0) та Труа (4:2).