Стартовий вихід проти Ланса стане шансом забити перший гол у турнірі.
Роман Яремчук, getty images
05 березня 2026, 21:27
У четвер, 5 березня, відбудеться матч 1/4 фіналу Кубка Франції між Ліоном та Лансом. Початок поєдинку о 22:10 за київським часом.
Стартові склади команд вже визначені. З перших хвилин у складі Ліона на поле вийде форвард збірної України Роман Яремчук. Для нього це дебютний матч у Кубку Франції.
Яремчук не вперше виходить у старті. У минулому поєдинку Ліги 1 проти Марселя нападник також грав з перших хвилин і провів на полі 60 хвилин. У цьому сезоні чемпіонату Франції він відзначився однією результативною передачею.
На шляху до чвертьфіналу Ліон здолав Сен-Сір Коллонж (3:0), Лілль (2:1) та Лаваль (2:0). Ланс же переміг Феньє-Ольнуа (3:1), Сошо (3:0) та Труа (4:2).