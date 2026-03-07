Франція

Важкий вечір для команди Енріке.

Центральний захисник Парі Сен-Жермен Ілля Забарний висловився після поразки від Монако (1:3) в рамках 25-го туру французької Ліги 1.

"Це футбол. На жаль, для наших вболівальників — це розчарування. Ми не програвали вдома в Лізі 1. Тепер потрібно підняти голову та зосередитися на наступному матчі проти Челсі.

Ми вже багато разів грали проти цієї команди і добре знаємо, як вони діють. Для нас у цьому нічого нового. У Монако хороша команда, але нам потрібно бути ефективнішими та реалізовувати свої моменти”, – сказав Забарний.

У поточному сезоні Ілля Забарний відіграв за ПСЖ 28 матчів та забив один гол.