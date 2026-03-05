Франція

Зірковий вінгер ПСЖ відновив тренування і готовий зіграти в найближчих матчах, що стане серйозним підсиленням для парижан перед 1/8 фіналу проти лондонців.

Паризький ПСЖ отримав колосальне підсилення у найважливіший відрізок сезону. Чинний володар Золотого м'яча Усман Дембеле повернувся до тренувань у загальній групі після тривалої перерви, пов'язаної з травмою.

Очікується, що 28-річний французький вінгер потрапить до заявки на найближчий матч Ліги 1 проти Монако, а також буде повністю готовим до протистояння з лондонським Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Дембеле перебував поза грою з середини лютого. Тоді він отримав пошкодження у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів (стикового раунду) проти того ж таки Монако і був змушений покинути поле вже на 27-й хвилині. Як з'ясувалося пізніше, гравець вийшов на той матч із незначним мікропошкодженням.

Рішення тренерського штабу ризикнути здоров'ям лідера обернулося серйознішою травмою, яка залишила його поза грою на кілька тижнів. Втім, навіть без нього парижани зуміли пройти монегасків (загальний рахунок 5:4) і тепер готуються до наступної стадії.

За інформацією видання Le Parisien, зараз француз тренується на повну силу. Наставник ПСЖ Луїс Енріке дуже вчасно отримує у своє розпорядження гравця, який цього сезону вже відзначився 11 голами у всіх турнірах.

Матч чемпіонату проти Монако цієї п'ятниці стане для Дембеле чудовою нагодою відновити ігровий тонус і набрати форму перед ключовими єврокубковими поєдинками. Парижанам також важливо закріпити своє лідерство у Лізі 1, де вони наразі випереджають Ланс на чотири очки.

Для команди Ліама Росеньйора новина про повернення Дембеле звучить вкрай загрозливо. Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановано вже на 11 березня у Парижі. Вибухова швидкість та непередбачуваний дриблінг француза роблять його справжнім жахом для будь-якого захисту.