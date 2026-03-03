Франція

Поєдинок проти Нанта змістили в календарі, щоб парижани краще підготувалися до протистояння з Челсі.

Матч Парі Сен-Жермен у рамках Ліги 1, який був запланований на 15 березня, офіційно перенесено.

Таке рішення ухвалила Рада директорів французької ліги на прохання паризького клубу та за погодженням із Нант. Причина — участь ПСЖ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де команда проведе два матчі проти Челсі (11 та 17 березня).

Перенесення покликане надати парижанам додатковий час для відновлення та підготовки між важливими єврокубковими поєдинками.

Нову дату зустрічі чемпіонату визначать пізніше. Попередньо її можуть призначити на тиждень, що розпочинається 20 квітня.