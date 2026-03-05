Франція

Португальця все влаштовує в Парижі.

Півзахисник французького ПСЖ Вітінья висловився про зацікавленість з боку мадридського Реала.

"Йти було б нерозумно. Думаю, для мене це не найкращий варіант. Мені дуже добре тут, в ПСЖ.

Я відчуваю, що мене дійсно цінують, і я відчуваю, що заслужив цю любов. Мені і моїй родині подобається в Парижі. У нас фантастична команда і приголомшливий тренер.

Саудівська Аравія? Давайте не будемо наївними. Для мене важливіша стабільна кар'єра. Я і так непогано заробляю тут, в Європі, у великому клубі. Подвоєння або потроєння зарплати не зробить мене щасливішим", – сказав Вітінья.

У поточному сезоні Вітінья відіграв за ПСЖ 37 матчів, забив шість голів та віддав десять результативних передач.