Захисник зазнав травми плеча у лютневому матчі за Ренн і вибув на тривалий термін.
Жеремі Жаке, Getty Images
03 березня 2026, 16:26
Жеремі Жаке прооперують через ушкодження плеча. Захиснику Ренна, права на якого вже належать Ліверпулю, знадобиться хірургічне втручання.
Двадцятирічний футболіст травмувався після невдалого падіння у матчі Ліги 1 проти Ланса сьомого лютого. Сьогодні пресслужба французького клубу підтвердила, що Жаке прооперують найближчими днями.
Нагадаємо, взимку Ліверпуль оформив трансфер Жаке за 60 млн фунтів плюс 12 млн у вигляді бонусів. Захисник має приєднатися до англійської команди після завершення поточного сезону.