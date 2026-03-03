Франція

Захисник зазнав травми плеча у лютневому матчі за Ренн і вибув на тривалий термін.

Жеремі Жаке прооперують через ушкодження плеча. Захиснику Ренна, права на якого вже належать Ліверпулю, знадобиться хірургічне втручання.

Двадцятирічний футболіст травмувався після невдалого падіння у матчі Ліги 1 проти Ланса сьомого лютого. Сьогодні пресслужба французького клубу підтвердила, що Жаке прооперують найближчими днями.

Нагадаємо, взимку Ліверпуль оформив трансфер Жаке за 60 млн фунтів плюс 12 млн у вигляді бонусів. Захисник має приєднатися до англійської команди після завершення поточного сезону.