Головний тренер Парі Сен-Жермен підкреслив складність Ліги 1 та важливість домашньої зустрічі.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке поділився думками напередодні важливого поєдинку Ліги 1 проти Монако.

"Ліга 1 – це важка ліга. Так було завжди. Кожен матч, особливо виїзні, є складним. У грі проти Гавра нам довелося зберігати концентрацію до самого кінця. Було важко, але ми здобули три очки", – зазначив наставник.

Він додав, що найцікавіша частина сезону ще попереду:

"Ми багато говорили про те, що ми зробили досі і що нам потрібно покращити. Ми хочемо, щоб футболісти отримували задоволення від гри, і ми проведемо кілька важливих матчів. Матч проти Монако відбудеться вдома, він важливий, нам потрібні три очки. Ми з нетерпінням чекаємо на нього".

Луїс Енріке також відзначив знайомство з суперником:

"Ми грали проти них і в Лізі чемпіонів, тому починаємо добре їх знати. Ми знаємо, що це буде матч рівня Ліги чемпіонів".

Нагадаємо, що поєдинок ПСЖ – Монако відбудеться 6 березня о 21:45 за київським часом.