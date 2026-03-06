Франція

Українець скоротив відставання у рахунку, але його команда не змогла пройти до півфіналу Кубка Франції.

У четвер, 5 березня, відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Франції, в якому Ліон приймав Ланс. Основний час завершився результативною нічиєю 2:2, але у серії пенальті точнішими виявилися гості – 5:4, завдяки чому вони оформили путівку до півфіналу.

У складі Ліона свій дебютний гол за команду забив український нападник Роман Яремчук. На 67-й хвилині, коли Ліон програвав 0:2, українець замкнув навіс Ремі Імбера з лівого флангу, скоротивши відставання до мінімуму. Драматичний камбек у компенсований час оформив Імбер, встановивши рахунок 2:2 і перевівши матч у серію пенальті.

У серії 11-метрових Ланс виявився точнішим. Єдиний незабитий пенальті у Ліона виконав Ніакате, а Сангаре і Товен принесли гостям перемогу 5:4.

Ліон – Ланс 2:2 (4:5, пенальті)

Голи: Яремчук, 67, Імбер, 90+4 – Товен, 23, Сіма, 45+1

Яремчук провів на полі весь матч, отримавши оцінки: Sofascore – 7.1/10, Flashscore – 6.9/10. Це перший гол українця за Ліон та вже друга результативна дія у чотирьох матчах за клуб.

Наступний матч Ліон проведе у Лізі 1 8 березня проти Парижа у домашньому поєдинку 25-го туру.