Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Франції, який відбувся 5 березня 2026 року.

Український нападник Роман Яремчук відзначився дебютним голом за Олімпік Ліон, однак його команда вилетіла з Кубок Франції, поступившись Лансу у серії пенальті.

Основний час чвертьфінального матчу завершився нічиєю — 2:2. Ліон поступався 0:2, але на 67-й хвилині Яремчук замкнув навіс Ремі Імбера з лівого флангу та скоротив відставання. Уже в компенсований час сам Імбер зрівняв рахунок і перевів гру в серію пенальті.

У післяматчевій серії точнішими виявилися футболісти Ланса — 5:4. Вирішальним став незабитий удар Ніакате, після чого Сангаре та Товен принесли гостям путівку до півфіналу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліон — Ланс у рамках 1/4 фіналу Кубка Франції-2025/26:

Ліон – Ланс 2:2 (4:5 — пен.)

Голи: Яремчук, 67, Імбер, 90+4 – Товен, 23, Сіма, 45+1