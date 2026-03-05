Португалець задоволений роботою українця.
Роман Яремчук, getty images
05 березня 2026, 16:20
Головний тренер французького Ліону Паулу Фонсека висловився про українського нападника "ткачів" Романа Яремчука.
"З приходом Яремчука ми якісніше діємо у карному майданчику суперників. Таких гравців нам не вистачало в першій половині сезону, тепер наша атака стала сильнішою", — заявив Фонсека.
У поточному сезоні Роман Яремчук відіграв за Ліон в усіх турнірах три матчі та зробив одну результативну передачу.