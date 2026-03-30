Франція

Французький суд відхилив позов валлійського клубу проти Нанта.

Кардіфф Сіті зазнав поразки у судовій справі проти Нанта щодо компенсації після загибелі Еміліано Сали. Про це повідомляє France 24.

Французький комерційний суд відхилив позов валлійського клубу на суму 122 мільйони євро, який був поданий у 2023 році. Кардіфф вимагав відшкодування фінансових втрат, пов’язаних із трагічною смертю аргентинського нападника.

Окрім цього, суд зобов’язав Кардіфф виплатити Нанту близько 480 тисяч євро як компенсацію судових витрат і моральної шкоди. У клубі наполягали, що організація приватного польоту, під час якого сталася катастрофа, була відповідальністю французької сторони.

Юристи Кардіффа заявили, що метою процесу було встановлення повної істини у справі та вшанування пам’яті Сали, однак висловили розчарування рішенням суду. У Нанті, своєю чергою, привітали вердикт, підкресливши, що клуб не несе відповідальності за трагедію.

Еміліано Сала загинув 21 січня 2019 року у віці 28 років, коли літак, яким він прямував до Великої Британії після переходу з Нанта до Кардіффа, зазнав аварії над Ла-Маншем. Разом із футболістом загинув і пілот Девід Ібботсон.

Раніше Спортивний арбітражний суд підтвердив, що трансфер гравця був завершений на момент трагедії, а ФІФА зобов’язала Кардіфф виплатити залишок суми трансферу, яка складала понад 11 мільйонів євро із загальних 17 мільйонів.