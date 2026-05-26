До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 травня 2026 року.

Завершилася 1552 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

-На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання провідника Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула зі своїм першим візитом до Києва. Коментуючи інформацію про зростання загроз із боку Білорусі, вона наголосила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко, служить в інтересах путіна.

- Контррозвідка СБУ затримала 18-річного хлопця, якого підозрюють у коригуванні однієї з наймасштабніших повітряних атак росіян по Києву в ніч проти 24 травня. Наступного дня він проводив дорозвідку, щоб з’ясувати наслідки обстрілів. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще щонайменше 91 людина постраждала.

- мзс рф закликало дипломатів якомога швидше виїхати з Києва, адже вони нібито готуються атакувати центри ухвалення рішень і командні пункти в столиці України. У заяві також попереджають іноземних громадян про необхідність якомога швидше покинути місто, а мешканців Києва не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури "режиму Зеленського". Згодом міністр закордонних справ росії Сергій Лавров поговорив телефоном із державним секретарем США Марко Рубіо і повідомив, що росія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ.

- У Повітряних силах ЗСУ поки що немає інформації, ніби в ніч масованої атаки по Україні росія запустила дві ракети Орешник. За припущеннями моніторингових каналів, та, що прилетіла по району Білої Церкви, була вже другою, а перша влучила по окупованій території.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 210 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5529 дронів-камікадзе та здійснив 1904 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Ямпіль, Нововодяне та Озерне. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Міньківки. Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 26 поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, чотири гармати та чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 227 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне, Рівнопілля, Староукраїнка, Цвіткове, Верхня Терса та Воздвижівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я та Щербаки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Говорили сьогодні з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості. Обговорили пріоритети на ці тижні, на найближчий час. І я дякую усім в уряді, в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави. Україна у нас одна. Дякую всім, хто бʼється заради українських інтересів як заради себе самого. Слава Україні!".

