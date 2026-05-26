Лідер канадської команди та захисник мюнхенської Баварії продовжує відновлення після травми підколінного сухожилля.

Очікується, що головна зірка та капітан збірної Канади Альфонсо Девіс не зможе зіграти у першому матчі домашнього чемпіонату світу, повідомляє BBC. Проте головний тренер канадців Джессі Марш переконаний, що 25-річний захисник встигне відновитися і ще зіграє ключову роль на турнірі.

Девіс зазнав травми підколінного сухожилля 6 травня під час півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією та Парі Сен-Жермен. Тоді лікарі німецького клубу повідомила, що гравець вибув з ладу на кілька тижнів.

Загалом цей сезон видався для канадця вкрай важким через постійні проблеми зі здоров'ям: він зміг провести лише 13 матчів у німецькій Бундеслізі.

"Я думаю, що Альфонсо зіграє на чемпіонаті світу", — поділився Джессі Марш під час спілкування з журналістами у Шарлотті (Північна Кароліна), де Канада проводить тренувальний збір. — "Не думаю, що він буде повністю готовий до 12 червня... але побачимо", — заявив тренер.

Остаточна заявка збірної Канади з 26 гравців на домашній турнір буде оголошена цієї п'ятниці. Наразі Девіс перебуває серед 32 футболістів розширеного списку, проте, за словами Марша, він приєднається до табору команди лише напередодні контрольного поєдинку проти Узбекистану, який відбудеться 1 червня в Едмонтоні.

Після цього, 5 червня, канадці зіграють ще один підготовчий матч проти Республіки Ірландія в Монреалі. Розклад збірної Канади на груповому етапі ЧС: 12 червня: Канада — Боснія і Герцеговина (Торонто) 18 червня: Канада — Катар (Ванкувер) 24 червня: Канада — Швейцарія (Ванкувер)

Варто зазначити, що Девіса останнім часом переслідує зла доля у матчах за збірну. Востаннє він виходив на поле в джерсі національної команди в березні минулого року у грі проти США, де отримав важку травму — розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

У березні 2026 року він також був змушений пропустити товариські матчі проти Ісландії та Тунісу через розтягнення підколінного сухожилля. Попри ці труднощі, колишній гравець Ванкувер Вайткепс залишається важливим виконавцем для своєї країни.

Альфонсо Девіс дебютував за національну збірну Канади 13 червня 2017 року у товариському матчі проти збірної Кюрасао, який завершився перемогою канадців з рахунком 2:1. На момент дебюту йому було лише 16 років, завдяки чому він увійшов в історію як наймолодший гравець, що коли-небудь виходив на поле у футболці збірної Канади. За 58 зіграних матчів, він забив 15 мʼячів та віддав 17 результативних передач.