Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Медичний штаб діагностував у зіркового нападника перевантаження та забій лівого підколінного сухожилля.

У понеділок пресслужба ФК Інтер Маямі офіційно повідомила, що Ліонель Мессі відчув м'язову втому під час недільного переможного поєдинку проти Філадельфії Юніон. Через дискомфорт аргентинець був змушений достроково завершити гру на 73-й хвилині, що стало останньою появою гравця на полі перед перервою на чемпіонат світу.

Згідно з офіційним пресрелізом клубу, після проведення додаткових медичних обстежень початковий діагноз вказав на перевантаження, пов’язане з м’язовою втомою в лівому підколінному сухожиллі. Терміни повернення футболіста до повноцінних фізичних навантажень залежатимуть від його подальшого клінічного та функціонального прогресу.

Епізод стався одразу після виконання Мессі штрафного удару. Капітан схопився за верхню частину лівого стегна, попросив заміну та попрямував прямо до роздягальні. Варто зазначити, що аргентинець залишав межі поля самостійно і не потребував допомоги медиків.

Замість нього в гру вступив Матео Сільветті. На момент заміни Мессі рахунок на табло був рівним — 4:4. Проте після того, як лідер залишив поле, футболісти Маямі змогли забити ще два м'ячі та вирвали перемогу. Цей результат дозволив команді закріпитися на другому місці Східної конференції MLS перед тривалою паузою на Мундіаль.

Ця мікротравма викликає занепокоєння, адже чинні чемпіони світу готуються до захисту титулу. У рамках групи J аргентинці зіграють зі збірними Алжиру, Австрії та Йорданії. Свій перший матч на турнірі команда проведе 16 червня проти Алжиру в Канзас-Сіті (штат Міссурі).

Перед стартом чемпіонату підопічні Ліонеля Скалоні, який ще має оголосити остаточну заявку з 26 гравців, планують провести два підготовчі товариські матчі: 6 червня: проти Гондурасу 9 червня: проти Ісландії

Ліонель Мессі вже брав участь у п'яти чемпіонатах світу та є абсолютним рекордсменом турніру. Він — єдиний гравець в історії (з моменту заснування нагороди у 1982 році), який двічі вигравав Золотий м'яч найкращому гравцю Мундіалю: під час турніру 2014 року та у переможній кампанії 2022 року в Катарі.