Німеччина

Команда Луки Дурича дотиснула "вовків" із Крістіаном Еріксеном в овертаймі та здобула путівку до найвищого дивізіону Німеччини.

Падерборн став останнім учасником Бундесліги сезону-2026/27, здолавши Вольфсбург у матчі-відповіді плейоф за право виступати в еліті німецького футболу. Після нульової нічиєї у першій зустрічі команда Луки Дурича перемогла вдома з рахунком 2:1 в овертаймі.

Вольфсбург активно розпочав поєдинок і вже на третій хвилині відкрив рахунок — Дженан Пейчинович точно пробив після передачі Адама Дагіма. Однак ситуація для "вовків" суттєво ускладнилася ще до середини першого тайму: Йоакім Меле отримав другу жовту картку та залишив гостей у меншості.

Падерборн скористався чисельною перевагою наприкінці першої половини гри. На 38-й хвилині Філіп Більбія після скидки Кальвіна Бракельманна ударом головою зрівняв рахунок.

Основний час завершився нічиєю, тож доля путівки до Бундесліги вирішувалася в екстратаймах. Герой для господарів знайшовся на 100-й хвилині — Лаурін Курда замкнув простріл Свена Міхеля та приніс Падерборну перемогу й повернення до елітного дивізіону вперше з 2020 року.

Таким чином, у новому сезоні Бундесліги також виступатимуть Шальке та Ельверсберг, які напряму підвищилися у класі за підсумками Другої Бундесліги. Натомість разом із Вольфсбургом еліту залишили Гайденгайм та Санкт-Паулі.

*Падерборн — Вольфсбург 2:1 (перший матч — 0:0)

Голи: Більбія, 38, Курда, 100 — Пейчинович, 3

Вилучення: Меле, 14 (Вольфсбург)