Реал Мадрид продовжує стежити за португальцем, а ситуація в Лісабоні стає дедалі напруженішою.
Жозе Моурінью, Getty Images
26 травня 2026, 00:20
У Бенфіці загострюється ситуація навколо майбутнього головного тренера Жозе Моурінью.
Як повідомляє Diario AS, уже з 26 травня сума відступних за португальського фахівця зросте з 7 до 15 мільйонів євро.
За інформацією джерела, нинішня знижена клаусула припиняє дію у вівторок, після чого будь-якому клубу доведеться виплачувати повну суму компенсації. Попри це, Реал Мадрид і надалі залишається одним із головних претендентів на тренера та може спробувати домовитися з Бенфікою про меншу компенсацію.
Сам Моурінью, як зазначається, спокійно реагує на ситуацію та переконаний, що саме він має очолити мадридський клуб у майбутньому.
Тим часом у Бенфіці наростає напруга через невизначеність. Клуб не зміг напряму потрапити до основного етапу Ліги Європи, а підготовка до нового сезону фактично опинилася в підвішеному стані.