Португалія

Реал Мадрид продовжує стежити за португальцем, а ситуація в Лісабоні стає дедалі напруженішою.

У Бенфіці загострюється ситуація навколо майбутнього головного тренера Жозе Моурінью.

Як повідомляє Diario AS, уже з 26 травня сума відступних за португальського фахівця зросте з 7 до 15 мільйонів євро.

За інформацією джерела, нинішня знижена клаусула припиняє дію у вівторок, після чого будь-якому клубу доведеться виплачувати повну суму компенсації. Попри це, Реал Мадрид і надалі залишається одним із головних претендентів на тренера та може спробувати домовитися з Бенфікою про меншу компенсацію.

Сам Моурінью, як зазначається, спокійно реагує на ситуацію та переконаний, що саме він має очолити мадридський клуб у майбутньому.

Тим часом у Бенфіці наростає напруга через невизначеність. Клуб не зміг напряму потрапити до основного етапу Ліги Європи, а підготовка до нового сезону фактично опинилася в підвішеному стані.