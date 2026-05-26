Португальський тренер планує повернутися до роботи в європейському футболі.

Головний тренер Аль-Іттіхада Сержіу Консейсан найближчим часом залишить саудівський клуб. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони погодили припинення співпраці за обопільною згодою. Наразі тривають переговори щодо остаточних деталей розірвання контракту, після чого португальський фахівець стане відкритим до пропозицій від європейських клубів.

Консейсан очолив Аль-Іттіхад у жовтні 2025 року та провів на чолі команди 42 матчі, здобувши 22 перемоги. Попри статус чинного чемпіона Саудівської Аравії, клуб завершив сезон лише на п’ятому місці, а також вибув у чвертьфіналі азійської Ліги чемпіонів.

На перебіг сезону вплинула й зимова втрата головної зірки команди Каріма Бензема, який перейшов до Аль-Хіляля.

Як повідомляють португальські ЗМІ, рішення про розставання було спільним бажанням як клубу, так і самого тренера. Після завершення роботи в Саудівській Аравії Консейсан має намір повернутися до європейського футболу, де раніше працював із Порту та Міланом.