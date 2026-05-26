Між нинішнім та колишнім капітанами Манчестер Юнайтед розгорається серйозний конфлікт. Бруну Фернандеш рішуче став на захист своєї репутації після того, як Рой Кін у подкасті The Overlap публічно розкритикував португальця, звинувативши його в егоїзмі.

Ірландець припустив, що Фернандеш ставить встановлення рекорду за асистами вище за командний успіх, а радість гравців після важкої перемоги над Ноттінгем Форест (3:2) назвав цирковою виставою. Суть непорозуміння полягає у післяматчевому коментарі.

За версією Кіна, Фернандеш нібито сказав журналістам: "Кілька разів я, мабуть, мав би пробити, але я зробив паси". На основі цієї фрази легенда манкуніанців зробив висновок, що футболіст, який переймається лише власною статистикою, ніколи не виграватиме трофеї для команди.

Проте справжня цитата Бруну звучала з точністю до навпаки. Насправді він зазначив: "Сьогодні, мабуть, були моменти, коли мені слід було віддавати пас, а не бити. Я дуже радий результативній передачі, але більше за це я радий перемозі та завершенню сезону на мажорі".

Виступаючи в подкасті The Diary of a CEO, Фернандеш не приховував свого обурення:

"Я завжди приймав критику від усіх. У людей є своя думка. Але мені не подобається, коли люди брешуть... Те, що сказав Рой Кін, є брехнею. Він вкладає мені в уста слова, які не були сказані. Це виходить за межі прийнятного. Я навіть попросив у Оле [Гуннара Сульшера] його номер, щоб написати йому, поговорити та сказати, що я не проти критики, але мені не подобається, коли люди перекручують мої слова", — пояснив Бруну.

Реакція Роя Кіна не забарилася. У понеділок він опублікував в Instagram малюнок ревучого віслюка з підписом: "Занадто багато уваги змушує віслюка думати, що він лев". Хоча імен названо не було, медіа та вболівальники одразу розцінили це як відповідь португальцю.

Цікаво, що це вже не перший конфлікт між нинішнім складом та ветеранами — раніше цього сезону Лісандро Мартінес мав публічну суперечку з Полом Скоулзом та Нікі Баттом. Попри медійний тиск, сезон 2025/26 став для Фернандеша історичним.

У матчі проти Форест він віддав свою 20-ту результативну передачу, а в останньому турі проти Брайтона остаточно побив абсолютний рекорд Прем'єр-ліги, перевершивши досягнення Тьєррі Анрі та Кевіна де Брюйне (загалом 21 асист та 9 голів).

Його гра стала ключовим фактором повернення Юнайтед на третє місце та путівки до Ліги чемпіонів, а сам Бруну був визнаний Гравцем року за версією Асоціації футбольних журналістів та Гравцем сезону в АПЛ.